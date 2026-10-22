Ataques de Ucrania a los centros de datos rusos interrumpen los servicios y frenan la investigación de IA

MOSCÚ- Rusia se enorgullece de sus avances digitales, desde un amplio sector de servicios de comercio electrónico hasta ambiciosos planes para desarrollar inteligencia artificial. Pero ahora, dentro de los combates desencadenados por la invasión rusa a gran escala iniciada hace 4 años y medio, algunos de los centros de datos clave que sustentan su destreza técnica han quedado fuera de servicio por ataques de drones ucranianos y han sufrido daños que podría tomar mucho tiempo reparar. Ucrania atacó este mes tres importantes centros de datos del gigante tecnológico Yandex, uno del mayor banco de Rusia, Sberbank, y uno de la plataforma de redes sociales VKontakte, el equivalente del país a Facebook.

Aunque Yandex, Sberbank y VKontakte han divulgado pocos detalles sobre los daños, personas y empresas en toda Rusia han reportado interrupciones generalizadas de los servicios en la nube. La banca, el comercio electrónico, la geolocalización y los servicios de transporte por aplicación, así como Alisa, el asistente virtual de Yandex, y los chatbots de IA multimodales, han sufrido interrupciones prolongadas. Las repercusiones se extendieron incluso al sistema judicial ruso, lo que, según reportes, obligó a tribunales de arbitraje a cancelar o aplazar audiencias y cortó el acceso a bases de datos. La mayoría de los expertos prevé que reparar los daños podría llevar meses, si no años. Algunos advierten que las aspiraciones de Moscú de convertirse en líder en el desarrollo de IA podrían verse frenadas de manera significativa. “Esto, en la práctica, deja a Rusia muy rezagada en la carrera de la IA”, afirmó Mikhail Klimarev, jefe del grupo activista Sociedad para la Protección de Internet. LOS BANDOS HAN ATACADO CENTROS DE DATOS EN LA GUERRA Los centros de datos son los objetivos más recientes de las campañas aéreas que ambos bandos libran contra la infraestructura vital del otro. Misiles y drones rusos han golpeado la red eléctrica de Ucrania y otros sitios clave, como parte de los esfuerzos del Kremlin por debilitar la moral y la resistencia. Moscú intensificó esos ataques a medida que se acerca el invierno, aprovechando la escasez de interceptores Patriot suministrados por Estados Unidos, cuyas reservas se han agotado por la guerra de Washington con Irán.

Ucrania respondió con oleadas de ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas, lo que desencadenó una enorme crisis de combustible y llevó la guerra a millones de civiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado a los ataques del aumento de los precios mundiales del petróleo, que se han disparado en gran medida debido a la guerra de Estados Unidos con Irán. A principios de este mes, Trump alcanzó un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para importar diésel, lo que conmocionó a Ucrania y a sus aliados. Ucrania también atacó enormes almacenes de los principales minoristas en línea de Rusia, Wildberries y Ozon.

Los ataques de Kiev contra centros de datos rusos siguieron de cerca los recientes golpes de Moscú contra centros de datos en Ucrania, que interrumpieron internet y las transmisiones de televisión. Drones ucranianos atacaron el 8 de octubre un centro de datos de Yandex en Sasovo, en la región de Ryazan, que alberga dos de las tres supercomputadoras de la empresa. Un centro de datos en Kaluga fue atacado un día después y el de Vladimir fue alcanzado el 11 de octubre. El centro de datos y núcleo de IA de Sberbank fue atacado el 14 de octubre en Balakovo, en la región de Saratov, y cuatro días después Kiev golpeó un centro de datos en San Petersburgo que presta servicio a VKontakte. LOS CENTROS DE DATOS SON VULNERABLES Mientras que las refinerías de petróleo y los almacenes son presas fáciles, los centros de datos son objetivos aún más accesibles: edificios enormes repletos de servidores y de infraestructura de energía y refrigeración de apoyo. Un dron que transporte una carga relativamente ligera de explosivos puede provocar un daño duradero. La vulnerabilidad de los centros de datos quedó expuesta por Irán, cuyos drones atacaron dos centros de datos de Amazon Web Services en Emiratos Árabes Unidos y uno en Baréin. AWS indicó el mes pasado que no pudo restablecer el acceso a los recursos y datos alojados en dos de ellos.

Yandex ha realizado simulacros de accidente en los que uno de sus seis centros de datos quedara incapacitado, pero quedó desprevenida cuando sus tres instalaciones clave fueron atacadas en cuatro días. No quedó claro de inmediato por qué habían fallado las defensas antiaéreas cerca de los sitios. “El problema en Rusia es que tienen que cubrir un país enorme con defensa antiaérea y no tienen suficiente”, señaló Nick Reiners, analista sénior de geotecnología en Eurasia Group. LOS ESFUERZOS DE RUSIA POR CONSTRUIR UN “INTERNET SOBERANO” SE VUELVEN EN SU CONTRA Ucrania ha almacenado datos críticos en servidores de países europeos aliados, lo que ayuda a limitar los daños de los ataques rusos. Pero la estricta política de soberanía digital de Moscú exige que todo el almacenamiento de datos se haga dentro del país, lo que lo vuelve extremadamente vulnerable. “Como toda la infraestructura y todos los datos están ubicados dentro de Rusia, es relativamente más fácil derribarlos”, explicó Reiners. Klimarev pronosticó que los ataques a centros de datos podrían alentar a muchas de las principales empresas rusas a trasladar datos al extranjero, mientras que las autoridades podrían suavizar sus esfuerzos por endurecer los controles de internet para minimizar los daños.