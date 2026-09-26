Ataques entre Rusia y Ucrania dejan 10 muertos al intensificarse guerra aérea

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Internacional
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    Ataques entre Rusia y Ucrania dejan 10 muertos al intensificarse guerra aérea
    Un paramédico mira hacia el cadáver de una mujer muerta en un ataque ruso a un vecindario residencial en Zaporiyia, Ucrania, el 26 de septiembre de 2026. AP

Autoridades ucranianas y rusas confirmaron las muertes de las víctimas reportadas en esta nueva oleada de bombardeos de ambas naciones

Los ataques rusos cobraron la vida de cuatro personas en Ucrania el sábado, según las autoridades, en un momento en que se intensifica la guerra aérea entre Moscú y Kiev.

Rusia ha bombardeado a su vecino con misiles de crucero y balísticos, potentes bombas planeadoras y drones a reacción, y el avance en el frente se ha ralentizado unos cuatro años y medio después que Moscú lanzara una invasión a gran escala.

https://vanguardia.com.mx/opinion/por-que-la-india-quiere-la-paz-en-ucrania-y-china-PC23740483

“Es esencial que nuestros socios no lo olviden: Rusia está intensificando (su ofensiva) cada día. Si los rusos han optado por hacer sus ataques aún más brutales, el mundo debe optar por respuestas más contundentes a fin de evitar que la guerra se extienda aún más”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el sábado.

Enumeró “numerosos ataques contra viviendas” en las ciudades de Kiev y Zaporiyia, y en las regiones de Odesa, Sumy y Járkiv.

Dos mujeres murieron en Zaporiyia tras quedar atrapadas bajo los escombros de su casa destruida, informó la administración militar de la región. Otro ataque en la ciudad de Sumy también mató a dos personas, de acuerdo con las autoridades locales.

ATAQUES CON DRONES DE UCRANIA APUNTAN A SECTOR ENERGÉTICO RUSO

Por su parte, los drones ucranianos de largo alcance han atacado refinerías de petróleo y a empresas rusas. Un operativo con aviones no tripulados ucranianos en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, dejó tres fallecidos y dos heridos, señalaron las autoridades locales el sábado.

En un mensaje en Telegram, el gobernador Veniamin Kondratyev afirmó que un ataque ucraniano provocó incendios en dos instalaciones industriales, pero no dio más detalles. Medios rusos publicaron posteriormente que una refinería local de petróleo fue el objetivo de la operación.

Los ataques ucranianos también cobraron la vida de tres personas durante la noche en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia, dijo el sábado Yevgeny Balitsky, jefe regional instalado por Moscú, según medios estatales rusos.

Zelenskyy pidió a principios de semana en Naciones Unidas que los países priven a Rusia de sus ingresos mediante sanciones y vetos comerciales, negándole los fondos que necesita para prolongar la guerra. Pero, pese a años de esfuerzos diplomáticos, no hay señales de un avance decisivo para poner fin al conflicto.

ATAQUES RUSOS DEJAN INCENDIOS EN KIEV

En Ucrania, dos personas resultaron heridas en la región de Kiev durante la noche luego que un ataque con drones rusos causara un incendio en un almacén del distrito de Boryspil. Aviones no tripulados rusos impactaron también varios distritos de la capital ucraniana, hiriendo a cuatro personas y dañando edificios residenciales y de oficinas, según las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/por-que-el-futuro-literario-de-ucrania-pende-de-un-hilo-KE23724680

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseveró el sábado que su ataque contra Kiev dañó un centro de datos que respaldaba tanto servicios de internet para celulares como sistemas de comunicación satelital Starlink.

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