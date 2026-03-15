Ataques israelíes en Gaza continúan pese al alto al fuego; dejan otras 12 personas sin vida

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Internacional
/ 15 marzo 2026
    Ataques israelíes en Gaza continúan pese al alto al fuego; dejan otras 12 personas sin vida
    Aunque los combates más intensos han disminuido, desde que se acordó el alto el fuego se ha seguido registrando fuego israelí casi a diario. AP

Israel anunció que permitirá la reapertura del cruce de Rafah de Gaza con Egipto a partir del 18 de marzo

EL CAIRO.-Luego de que se registraran ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza, al menos 12 palestinos, entre ellos dos niños, una mujer embarazada y ocho policías, murieron el domingo.

De acuerdo al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, la mañana de ayer un ataque impactó una casa en Nuseirat, un campamento urbano de refugiados en el centro de Gaza, y mató a cuatro personas, entre ellas una pareja de unos 30 años y a su hijo de 10 años.

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La cuarta víctima mortal, un vecino adolescente de 15 años, fue trasladada al hospital Awda, en Nuseirat.

Otro ataque el domingo por la tarde alcanzó un vehículo policial en la ruta Salah al-Din, de sur a norte, en la entrada de la localidad central de Zawaida.

El ataque mató a ocho policías, entre ellos el coronel Iyad Ab Yousef, un alto funcionario policial en el centro de Gaza, indicó el Ministerio.

El Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, que recibió los cuerpos, señaló que otras 14 personas resultaron heridas.

Las muertes del domingo fueron las más recientes entre los palestinos en el enclave costero desde que un acuerdo de alto el fuego en octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás en Gaza.

Las fuerzas israelíes han realizado sucesivos bombardeos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a más de 650 palestinos en ese periodo.

Israel afirma que ha respondido a violaciones del alto el fuego o que ha atacado a milicianos buscados. Pero, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, cerca de la mitad de los fallecidos han sido mujeres y niños.

REAPERTURA DEL CRUCE DE RAFHA

Por otro lado, tras una pausa de más de dos semanas, Israel anunció que permitirá la reapertura del cruce de Rafah de Gaza con Egipto a partir del miércoles.

COGAT, el organismo militar israelí encargado de coordinar la ayuda a Gaza, explicó que el cruce reanudará sus operaciones con un tráfico de pasajeros “limitado” en ambas direcciones. No se permitirá el paso de carga por el cruce, indicó.

Explicó que los procedimientos serán los mismos que antes que el cruce cerrara después que Israel y Estados Unidos lanzaran devastadores ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó una guerra en expansión en la región.

Desde su apertura a principios de este año, Israel permitió una evacuación limitada de pacientes y heridos para recibir tratamiento fuera de Gaza, una fracción de los más de 20 mil que requieren evacuaciones médicas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Algunos palestinos que fueron tratados en Egipto durante la guerra también pudieron regresar a la Franja. Varios de los retornados denunciaron abusos por parte de tropas israelíes una vez que cruzaron la puerta palestina del cruce.

Con información de Agencias AP

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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