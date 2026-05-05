Ataques rusos matan a 22 personas en Ucrania antes del cese al fuego anunciado por ambas partes

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    Ataques rusos matan a 22 personas en Ucrania antes del cese al fuego anunciado por ambas partes
    En esta imagen de archivo proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, personal de emergencias trabaja para extinguir un incendio tras un dron de ataque ruso en la región de Kiev, Ucrania. AP.

Esto sucedió horas antes de que Kiev dijera que establecería un alto el fuego y tres días antes de que Moscú prometiera su propia tregua

KIEV.- Ataques rusos con drones y misiles dirigidos la noche del lunes y en el transcurso del martes mataron al menos a 22 personas e hirieron a más de 80 en Ucrania.

El martes por la tarde, potentes bombas planeadoras rusas impactaron en la ciudad oriental de Kramatorsk, la ciudad sureña de Zaporiyia y la ciudad norteña de Chernihiv, provocando la muerte de al menos a 17 civiles e hiriendo a otros 45, informaron las autoridades.

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Los ataques de la noche anterior mataron a cinco personas e hirieron a otras 39, según las autoridades.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, criticó a Moscú por lo que, según afirmó, fue su “cinismo absoluto” al lanzar los ataques después de que Rusia anunciara una tregua unilateral de dos días más adelante esta semana, mientras conmemora el 81er aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“Rusia podría cesar el fuego en cualquier momento, y eso detendría la guerra y nuestras respuestas”, escribió Zelenskyy en una publicación en X. “Se necesita paz, y se necesitan pasos reales para lograrla. Ucrania actuará de la misma manera”.

El Ministerio ruso de Defensa declaró un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado, pero advirtió que respondería atacando al país si intenta interrumpir las celebraciones del Día de la Victoria, que Rusia conmemora cada año el 9 de mayo.

Zelenskyy respondió que Ucrania respetaría una tregua a partir de las últimas horas del martes y que, desde ese momento, respondería de la misma manera a las acciones de Rusia. No fijó una fecha de finalización para la pausa.

La propuesta de tregua sigue un patrón ya conocido: Rusia declara breves altos el fuego unilaterales durante la guerra, programados para coincidir con diversas festividades —más recientemente la Pascua ortodoxa—, que no producen resultados tangibles en medio de una profunda desconfianza entre Moscú y Kiev, más de cuatro años después de que Rusia lanzara una invasión total contra su vecino. Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos para detener la guerra no han dado resultado.

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