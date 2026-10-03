Ataques rusos matan a seis en Ucrania y dañan puente al norte de Kiev

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    Ataques rusos matan a seis en Ucrania y dañan puente al norte de Kiev
    Un hombre llora junto al cuerpo de su abuela, muerta en un ataque aéreo ruso contra un vecindario residencial en Járkiv, Ucrania, el 2 de octubre de 2026. AO

Desde el viernes 2 de octubre los drones bomba del ejército ruso han matado a cinco personas e hiriendo a más de 40

Ataques rusos en Ucrania mataron al menos a seis personas y dañaron el Puente del Norte de Kiev la madrugada del sábado, interrumpiendo el tránsito y causando atascos por tercer día consecutivo en el último intento de Moscú para perturbar la vida en la capital de Ucrania.

El ataque se produjo después de dos días de asaltos rusos que obligaron a cerrar total o parcialmente tres de los seis puentes viales de Kiev sobre el río Dniéper. Antes, Rusia había golpeado bloques de apartamentos, almacenes de supermercados, gasolineras y centros de datos, entre otros objetivos.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró el sábado que el país seguirá realizando “ataques masivos de represalia” contra Kiev y otras ciudades ucranianas, y llamó a extranjeros y diplomáticos a salir del país. Hizo un llamado similar en mayo.

Rusia invadió a su vecino hace más de cuatro años y medio, y no hay señales concretas de que ambos países puedan alcanzar un acuerdo de paz. Los combates a lo largo de los alrededor de mil 250 kilómetros de la línea del frente, que serpentea por el norte, el este y el sur de Ucrania, han quedado prácticamente estancados en los últimos meses.

El alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, informó que el ataque dañó la superficie de la calzada y los cables de los trolebuses, lo que obligó a suspender el tránsito. Más tarde indicó que dos personas resultaron heridas en la agresión, una de las cuales fue hospitalizada brevemente.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el sábado que estaba detrás del último operativo, alegando que el puente se utiliza para “facilitar los movimientos de tropas y la logística de los envíos de mercancía militar” para las fuerzas armadas de Ucrania.

DESDE EL VIERNES LOS ATAQUES RUSOS PERSISTEN

Rusia atacó Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y zonas cercanas con drones y bombas guiadas el viernes y durante la noche, matando a cinco personas e hiriendo a más de 40, según el jefe regional Oleh Syniehubov.

En la cercana Izium, ataques con drones rusos hirieron a tres personas, según la administración militar local. Indicó que un dron se estrelló contra un almacén industrial, mientras otro dañó viviendas.

En la región ucraniana de Odesa, hogar de múltiples puertos del mar Negro, un marinero murió y otros tres resultaron heridos después de que fuerzas rusas atacaron el sábado un buque de carga civil, informó la Autoridad de Puertos Marítimos de Ucrania. Señaló que el barco enarbolaba bandera de Liberia.

En el este de Ucrania, en la región de Luhansk ocupada por Rusia, drones ucranianos mataron a dos personas e hirieron a otras dos, según el jefe regional instalado por el Kremlin, Leonid Pasechkin. Sostuvo que los drones atacaron un camión y un automóvil de pasajeros que circulaban por una autopista, y añadió que todas las víctimas eran civiles.

En Rusia, ataques con drones ucranianos mataron a un civil e hirieron a otros dos en la región de Bélgorod, en aldeas a apenas kilómetros (millas) de la frontera ucraniana, dijeron el sábado las autoridades locales.

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