Atentado de Rusia con bomba en una parada de autobús deja al menos 33 muertos en Ucrania

Un atentado con bomba ruso contra la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, dejó al menos 33 muertos, según informaron las autoridades el jueves, describiéndolo como un ataque selectivo contra civiles en el bastión clave que busca Moscú. Otras 18 personas resultaron heridas en uno de los mayores ataques individuales del año, que tuvo lugar en una calle donde, según la policía, circulaban dos autobuses urbanos en el momento del ataque.

El presidente Volodymyr Zelensky la describió como una parada de autobús. Las imágenes publicadas por la policía mostraban cuerpos esparcidos por una calle llena de escombros, así como los restos carbonizados de lo que parecía ser un autobús. “Para ellos (los rusos), un autobús con pasajeros es un objetivo atractivo precisamente porque un solo ataque puede matar a la mayor cantidad de personas posible”, dijo el gobernador regional Vadym Filashkin en la aplicación de Telegram. Rusia no ha negado haber atacado a civiles, aunque ha bombardeado regularmente ciudades, pueblos y otros objetivos ucranianos durante su invasión a gran escala que comenzó en febrero de 2022.

INTENSIFICACIÓN DE LAS HUELGAS EN LAS CIUDADES Según funcionarios locales, las fuerzas de Moscú han intensificado los ataques con drones y bombas guiadas contra Kramatorsk y otras ciudades del “cinturón de fortalezas” de Ucrania, la columna vertebral de sus defensas en la región de Donetsk. Rusia ha exigido que Ucrania ceda el resto de la región que aún controla antes de que cesen los combates, a lo que Kiev se niega. El ritmo de los avances de Moscú en el campo de batalla de la región se ha ralentizado considerablemente este año. Filashkin declaró que había ordenado a las autoridades municipales de Kramatorsk y Sloviansk, otra ciudad clave del cinturón de fortalezas, que suspendieran el transporte público, afirmando que “no tenemos derecho a poner en riesgo” la vida de los ciudadanos. El ataque del jueves se produjo un día después de que decenas de personas murieran en un ataque aéreo ruso masivo en Ucrania , cuyo objetivo principal era la red eléctrica del país. Por otra parte, el jueves, tres personas murieron y 14 resultaron heridas en ataques con drones durante la mañana en la capital, Kiev, según informó el alcalde Vitali Klitschko. Las fuerzas rusas han lanzado frecuentes oleadas de ataques contra Kiev en medio de la escasez de defensas aéreas ucranianas.

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