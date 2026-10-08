EU y Rusia exploran la venta de gas a Europa en medio de la guerra en Ucrania

Según las fuentes, en las conversaciones participaron Kirill Dmitriev, un asesor cercano del presidente ruso Vladimir Putin, y Kusher, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Altos funcionarios rusos y estadounidenses, incluido el enviado especial de Estados Unidos , Jared Kushner, han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de incorporar a un inversor estadounidense a los gasoductos Nord Stream, que suministraban gas a Alemania antes de que Rusia invadiera Ucrania, según informaron cinco personas con conocimiento de la situación.

Kushner, quien ha estado intentando negociar una tregua entre Rusia y Ucrania, considera que hacer negocios es fundamental para restablecer la paz.

Un acuerdo de este tipo permitiría a los inversores estadounidenses beneficiarse de los flujos de energía hacia Europa una vez que termine la guerra.

Dmitriev y Kushner se reunieron en Moscú y Nueva York en las últimas semanas. Si bien no quedó claro hasta qué punto hablaron de Nord Stream en esas ocasiones, el tema sigue en la agenda, según informaron dos fuentes.

“Cualquier acuerdo tendrá que ser negociado por Rusia con la DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos) y el Tesoro, y debe beneficiar a los contribuyentes y las empresas estadounidenses”, dijo un funcionario de la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre las conversaciones sobre el oleoducto.

Según declaró el funcionario a Reuters, “no ha habido conversaciones recientes sobre Nord Stream”.

Dmitriev, quien ha abogado por la reanudación de las ventas de gas ruso a Alemania, se reunió el mes pasado con representantes de los Departamentos de Energía y del Tesoro de Estados Unidos para discutir posibles iniciativas energéticas entre Estados Unidos y Rusia. Un representante de Dmitriev declainó hacer comentarios.

Aún no está claro hasta qué punto Washington está interesado en reanudar el suministro de gas ruso a Alemania, que es el mayor consumidor de energía de Europa.Un funcionario estadounidense afirmó que, dadas las dificultades, es improbable que se alcance un acuerdo a medio plazo. Los gasoductos Nord Stream están sujetos a sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que convierte cualquier reinicio en ilegal.

Trump podría eximir o suavizar las sanciones estadounidenses, pero si los demócratas obtienen el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del próximo mes, esto se volvería más difícil.

Alemania y otros países europeos, que están gastando miles de millones de euros en la reconstrucción de sus fuerzas armadas para defenderse de Rusia, se opondrían firmemente a la reapertura del Nord Stream.

Una portavoz del Ministerio de Economía y Energía de Alemania declaró que el gasoducto Nord Stream y el gas ruso estaban sujetos a sanciones en Europa y que Alemania había encontrado alternativas. Añadió que cualquier reapertura de los gasoductos requería la aprobación del gobierno, algo que no se deseaba.

Antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Alemania compraba más de la mitad de su gas a Rusia a través de los dos gasoductos Nord Stream.

Estos gasoductos fueron clausurados después de que Moscú redujera el suministro a Europa y fueron destruidos en una serie de explosiones submarinas en septiembre de 2022.