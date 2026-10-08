EU y Rusia exploran la venta de gas a Europa en medio de la guerra en Ucrania
Kushner, quien ha estado intentando negociar una tregua entre Rusia y Ucrania, considera que hacer negocios es fundamental para restablecer la paz
Altos funcionarios rusos y estadounidenses, incluido el enviado especial de Estados Unidos, Jared Kushner, han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de incorporar a un inversor estadounidense a los gasoductos Nord Stream, que suministraban gas a Alemania antes de que Rusia invadiera Ucrania, según informaron cinco personas con conocimiento de la situación.
Según las fuentes, en las conversaciones participaron Kirill Dmitriev, un asesor cercano del presidente ruso Vladimir Putin, y Kusher, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.
Kushner, quien ha estado intentando negociar una tregua entre Rusia y Ucrania, considera que hacer negocios es fundamental para restablecer la paz.
Un acuerdo de este tipo permitiría a los inversores estadounidenses beneficiarse de los flujos de energía hacia Europa una vez que termine la guerra.
Dmitriev y Kushner se reunieron en Moscú y Nueva York en las últimas semanas. Si bien no quedó claro hasta qué punto hablaron de Nord Stream en esas ocasiones, el tema sigue en la agenda, según informaron dos fuentes.
“Cualquier acuerdo tendrá que ser negociado por Rusia con la DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos) y el Tesoro, y debe beneficiar a los contribuyentes y las empresas estadounidenses”, dijo un funcionario de la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre las conversaciones sobre el oleoducto.
Según declaró el funcionario a Reuters, “no ha habido conversaciones recientes sobre Nord Stream”.
Dmitriev, quien ha abogado por la reanudación de las ventas de gas ruso a Alemania, se reunió el mes pasado con representantes de los Departamentos de Energía y del Tesoro de Estados Unidos para discutir posibles iniciativas energéticas entre Estados Unidos y Rusia. Un representante de Dmitriev declainó hacer comentarios.
Aún no está claro hasta qué punto Washington está interesado en reanudar el suministro de gas ruso a Alemania, que es el mayor consumidor de energía de Europa.Un funcionario estadounidense afirmó que, dadas las dificultades, es improbable que se alcance un acuerdo a medio plazo. Los gasoductos Nord Stream están sujetos a sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, lo que convierte cualquier reinicio en ilegal.
Trump podría eximir o suavizar las sanciones estadounidenses, pero si los demócratas obtienen el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del próximo mes, esto se volvería más difícil.
Alemania y otros países europeos, que están gastando miles de millones de euros en la reconstrucción de sus fuerzas armadas para defenderse de Rusia, se opondrían firmemente a la reapertura del Nord Stream.
Una portavoz del Ministerio de Economía y Energía de Alemania declaró que el gasoducto Nord Stream y el gas ruso estaban sujetos a sanciones en Europa y que Alemania había encontrado alternativas. Añadió que cualquier reapertura de los gasoductos requería la aprobación del gobierno, algo que no se deseaba.
Antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Alemania compraba más de la mitad de su gas a Rusia a través de los dos gasoductos Nord Stream.
Estos gasoductos fueron clausurados después de que Moscú redujera el suministro a Europa y fueron destruidos en una serie de explosiones submarinas en septiembre de 2022.
OBSTÁCULOS PARA LA PROPIEDAD DE NORD STREAM
Las conversaciones entre Moscú y Washington se desarrollan en un contexto de profunda desconfianza europea hacia los motivos de Rusia.
A principios de este año, los jefes de cinco agencias de espionaje europeas declararon a Reuters que Rusia no deseaba poner fin a la guerra rápidamente y que, en cambio, estaba utilizando las conversaciones con Estados Unidos para impulsar acuerdos comerciales.
Las relaciones entre Rusia y Alemania, que se encuentra entre los mayores proveedores de apoyo militar a Ucrania, han tocado fondo, ya que funcionarios en Berlín han acusado a Rusia de orquestar una campaña sistemática de ataques híbridos.
Algunos legisladores alemanes afirman que los acuerdos comerciales fortalecerían a Moscú en su ofensiva bélica contra Ucrania.
“Esto amenaza con convertirse en un acuerdo turbio que le costará muy caro a Europa”, dijo Michael Kellner, un legislador que estuvo a cargo de la política energética alemana tras la invasión de Ucrania.
“Los estadounidenses y los rusos compartirán las ganancias”, dijo.
Si bien el gobierno de coalición alemán se opone a la reactivación del gasoducto, Alternativa para Alemania (AfD), el partido político más popular del país, desea hacerlo.
Dmitriev se reunirá con la dirección de la AfD a principios del próximo año para discutir la posibilidad de volver a vender gas ruso.
Pero vender la propiedad de la empresa que controla los gasoductos Nord Stream a un inversor estadounidense o reiniciar el suministro de gas ruso se enfrenta a obstáculos.
La empresa es propiedad en un 51% del gigante energético estatal ruso Gazprom, otro 31% se reparte entre dos entidades alemanas y el resto está en manos de una empresa francesa y otra holandesa.
Según otra fuente, los dos accionistas alemanes pretenden conservar sus acciones para mantener la influencia alemana en caso de que Gazprom venda su participación.
Días después de las reuniones de Moscú, Kushner declaró en Kiev que había hablado con sus homólogos europeos sobre cómo la guerra había disparado los precios de la energía, abogando por “acuerdos de prosperidad” para fomentar la paz y dar a “los líderes... algo que esperar con ilusión”.
Si bien un acuerdo sobre gas complacería al Kremlin, dividiría a la opinión pública alemana, que está dividida sobre la compra de energía rusa, y a Europa, donde Polonia y los estados bálticos son particularmente vulnerables a Rusia y rechazan los vínculos energéticos.
Según una persona conocedora del pensamiento del gobierno, la cúpula política polaca está siguiendo de cerca los debates sobre la reapertura del oleoducto, pero mantiene una firme oposición.
Según otras dos personas familiarizadas con el asunto, Kushner y Dmitriev también han estado discutiendo la venta de un conjunto de empresas, desde refinerías de petróleo hasta gasolineras en Europa y otros lugares, que son propiedad de la empresa energética rusa Lukoil.
Según ese plan, un consorcio formado por la agencia federal de inversiones DFC e inversores de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos compraría los activos, mientras que las autoridades estadounidenses levantarían las sanciones, según indicaron esas personas.
“En el caso de Lukoil, Steve (Witkoff) y Jared (Kushner) trabajaron con DFC para negociar un pago inicial sustancial e intereses sobre las ganancias para Estados Unidos”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.
Lukoil y Gazprom no respondieron a las solicitudes de comentarios.