Periodistas de Asia y este de Europa acaparan los casos más urgentes de represión a la prensa

Así también, One Free Press Coalition da los nombres de otras dos periodistas asiáticas que están en el tercer y cuarto puesto de la lista, la primera es la filipina Frenchie Mae Cumplio, quien lleva cinco años detenida sin aún tener un juicio, imputada por una presunta por posesión de armas y financiación de terrorismo, y la segunda es la vietnamita Pham Doan Trang, quien fue arrestada y condenada a nueve años en 2021 por hacer “propaganda”.

Así mismo en esta lista también aparece la directora de documentales birmana Shin Daewe, quien está acusada de realizar “actividades terroristas”, por lo que recibió una condena dada por un tribunal que está controlado por la junta militar birmana en 2024 a cadena perpetua, misma que se redujo a 15 años, presuntamente por la posesión ilegal de un dron no registrado.

NUEVA YORK- One Free Press Coalition dio a conocer su informe sobre los diez expedientes que más preocupación presentan con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa , que se celebra el 3 de mayo y advierte, que de acuerdo a datos del Comité para la protección de los periodistas (CPJ), que al concluir el 2024 había 361 periodistas encarcelados en todo el mundo, siendo esta cifra 41 más que en 2023.

Por último, completa esta lista el periodista turco Joakim Medin, quien es corresponsal del periódico sueco ETC, quien desde el 30 de marzo está recluido en una prisión de alta seguridad de Silivri en Turquía, después de que fuera detenido en Estambul, en donde viajaba para cubrir los disturbios civiles que se llevaban acabo en ese momento en la ciudad.

Según One Free Press Coalition,, Yanhe emigró a Taiwán en 2009, en donde decidió fundar la editorial Gusa Press, que ha publicado libros que son críticos con el Partido Comunista chino, y donde además, presentaba un programa de radio sobre política y actualidad de China.

Asimismo, One Free Press Coalition precisó, por otra parte, que dos periodistas estadounidenses que fueron detenidos en Rusia y que encabezaban la lista del año pasado fueron puestos en libertad.

Entre los participantes de la One Free Press Coalition figuran las agencias internacionales de noticias Associated Press, Bloomberg, EFE y Reuters; las cadenas de televisión CNN o Al-Jazeera y periódicos como The Washington Post, entre muchos otros.

Con información de la Agencia EFE.