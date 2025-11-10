Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez
Será hasta diciembre 2025 que el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sea presentado en una audiencia, según el documento compartido de la la jueza Sharon Johnson Coleman
El próximo jueves 13 de noviembre de 2025 se llevaría a cabo una audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, líder de la célula criminal Los Chapitos e hijo del famoso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.
Sin embargo, la reunión que se realizaría en un tribunal federal de Chicago, fue nuevamente pospuesta, según un documento publicado este 10 de noviembre.
POSPONEN AUDIENCIA DEL HIJO DE ‘EL CHAPO’ GUZMÁN, EN CHICAGO
En un oficio de la jueza Sharon Johnson Coleman, se indica que la audiencia de Guzmán López se pospuso para el día 1 de diciembre, a las 13:30 horas locales.
De acuerdo con la agencia de noticias EFE, esta es la tercera ocasión en que se aplaza la reunión del líder criminal. La primera vez, fue del 15 de julio al 15 de septiembre, después del 15 de septiembre al 13 de noviembre.
¿LA CAÍDA DE LOS CHAPITOS?
Desde la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se ha visto una gran catástrofe dentro de la organización delictiva, en especial con sus células: Los Mayitos y Los Chapitos.
Esta última estaba liderada por los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, quienes actualmente se encuentran en prisión en Estados Unidos.
El pasado julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, cuyos términos aún son desconocidos.
Del mismo modo, en agosto, ‘El Mayo’ se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, en un tribunal federal de Nueva York.