$!Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez

El próximo jueves 13 de noviembre de 2025 se llevaría a cabo una audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, líder de la célula criminal Los Chapitos e hijo del famoso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Sin embargo, la reunión que se realizaría en un tribunal federal de Chicago, fue nuevamente pospuesta, según un documento publicado este 10 de noviembre.

POSPONEN AUDIENCIA DEL HIJO DE ‘EL CHAPO’ GUZMÁN, EN CHICAGO

En un oficio de la jueza Sharon Johnson Coleman, se indica que la audiencia de Guzmán López se pospuso para el día 1 de diciembre, a las 13:30 horas locales.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, esta es la tercera ocasión en que se aplaza la reunión del líder criminal. La primera vez, fue del 15 de julio al 15 de septiembre, después del 15 de septiembre al 13 de noviembre.