Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez

Internacional
/ 10 noviembre 2025
    Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez
    Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta. FOTO: ARCHIVO

Será hasta diciembre 2025 que el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán sea presentado en una audiencia, según el documento compartido de la la jueza Sharon Johnson Coleman

El próximo jueves 13 de noviembre de 2025 se llevaría a cabo una audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, líder de la célula criminal Los Chapitos e hijo del famoso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Sin embargo, la reunión que se realizaría en un tribunal federal de Chicago, fue nuevamente pospuesta, según un documento publicado este 10 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, confiesa que sobornó a militares, políticos y policías y pide perdón

POSPONEN AUDIENCIA DEL HIJO DE ‘EL CHAPO’ GUZMÁN, EN CHICAGO

En un oficio de la jueza Sharon Johnson Coleman, se indica que la audiencia de Guzmán López se pospuso para el día 1 de diciembre, a las 13:30 horas locales.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, esta es la tercera ocasión en que se aplaza la reunión del líder criminal. La primera vez, fue del 15 de julio al 15 de septiembre, después del 15 de septiembre al 13 de noviembre.

$!Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez

¿LA CAÍDA DE LOS CHAPITOS?

Desde la detención del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se ha visto una gran catástrofe dentro de la organización delictiva, en especial con sus células: Los Mayitos y Los Chapitos.

Esta última estaba liderada por los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán, quienes actualmente se encuentran en prisión en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López, de ‘Los Chapitos’, en Chicago

El pasado julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, cuyos términos aún son desconocidos.

Del mismo modo, en agosto, ‘El Mayo’ se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, en un tribunal federal de Nueva York.

Temas


Audiencia
Crimen Organizado
México en el Mundo

Localizaciones


Chicago

Personajes


Joaquín Guzmán Loera
Joaquín Guzmán López

Organizaciones


Cártel de Sinaloa

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En octubre se reportó un aumento considerable en la producción de modelos eléctricos en el país, sobre todo por la fortaleza de la Región Sureste de Coahuila.

Acelera 34% producción de vehículos eléctricos; destaca modelo coahuilense

La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL.

Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Gobernadores destacaron que el plan busca fortalecer el tejido social a través de la colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Conago respalda a Sheinbaum y promete acompañar el Plan Michoacán

Las compañías aéreas intentaron capear las restricciones mediante recortes quirúrgicos.

Las restricciones aeroportuarias en EE. UU. pueden empeorar en los próximos días
Se realizó una reunión interinstitucional encabezada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, para coordinar las acciones operativas del plan.

Ejército y Guardia Nacional toman Michoacán: inicia el Plan por la Paz y la Justicia
El 70% de los jóvenes en conflicto con la ley en México han sido adiestrados por el crimen organizado para actividades de sicariato, según Reinserta.

‘Los niños ya no son halcones, son armas’: Saskia Niño de Rivera sobre reclutamiento del narco
El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Trump tiene otras opciones si la Corte Suprema anula sus impuestos a las importaciones globales

Por tercera vez, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, fue pospuesta.

Audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, fue pospuesta por tercera vez