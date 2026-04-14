Aumenta el uso de IA en el trabajo, pero ¿por qué muchos empleados aún no la usan?

EL CAIRO- Más trabajadores estadounidenses están experimentando con la inteligencia artificial en sus empleos, pero el escepticismo sigue estando muy extendido. Un nuevo sondeo de Gallup concluye que, si bien más empleados usan la IA con frecuencia en su trabajo, ha aumentado la preocupación de que las nuevas tecnologías reemplacen sus empleos. Muchos trabajadores que no usan IA dicen que prefieren trabajar sin ella, tienen objeciones éticas a la tecnología o les preocupa la privacidad de los datos.

El sondeo, realizado en febrero, apunta a una divergencia en la manera en que la IA está transformando los lugares de trabajo en Estados Unidos. Algunos consideran que supone un cambio radical para la productividad y la eficiencia, mientras que otros les inquietan sus posibles impactos negativos. El trabajador social Scott Segal comentó que usa la IA con regularidad para encontrar información que ayude a conectar a sus pacientes ancianos y vulnerables con recursos de atención médica en el norte de Virginia. Aunque sabe que la conexión humana y el cuidado que aporta a ese trabajo son importantes, también cree que la IA pronto podría reemplazarlo.

“Me estoy preparando”, manifestó Segal, de 53 años. “Creo que todos los que trabajan en un campo u oficio reemplazable deberían prepararse”. LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES QUE USAN IA REPORTAN AUMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Aproximadamente 3 de cada 10 empleados son usuarios frecuentes de IA en sus trabajos, lo que significa que la usan a diario o unas cuantas veces por semana. Cerca de 2 de cada 10 son usuarios poco frecuentes, y utilizan herramientas de IA en el trabajo unas cuantas veces al mes o unas cuantas veces al año. El sondeo de Gallup encontró que alrededor de 4 de cada 10 trabajadores dicen que su organización ha adoptado herramientas o tecnología de IA para mejorar las prácticas organizacionales. Cerca de dos tercios de esos trabajadores afirman que la IA ha tenido un impacto “extremadamente” o “algo” positivo en su productividad y eficiencia individuales en el trabajo. Los trabajadores que usan IA en funciones de gestión tienen más probabilidades de decir que la tecnología ha sido al menos “algo” positiva para su productividad, en comparación con quienes no ocupan puestos de liderazgo. Cerca de 7 de cada 10 líderes que usan IA al menos unas cuantas veces al año dicen que la IA los ha hecho más eficientes en el trabajo, frente a poco más de la mitad de quienes no tienen personal a su cargo.

La abogada laboralista Elizabeth Bloch, de Baton Rouge, Luisiana, señaló que usa ChatGPT para ayudar a “redactar cartas o correos electrónicos de manera diplomática porque es una profesión muy adversarial y a veces uno se acalora”. Las herramientas de IA parecen aportar un mayor beneficio a trabajadores en puestos de gestión, atención médica y tecnología que a quienes tienen empleos de servicios. Cerca de 6 de cada 10 empleados en esos campos que usan IA dicen que ha aumentado su productividad al menos “algo”, frente al 45% de quienes la usan en empleos de servicios. POR QUÉ ALGUNOS EMPLEADOS NO USAN LA IA Incluso cuando las empresas ponen herramientas de IA a disposición, no hay garantía de que los empleados las adopten. Cerca de la mitad de los empleados en Estados Unidos usan IA sólo una vez al año o no la usan en absoluto, según el estudio de Gallup. Bloch explicó que ha intentado usar IA para investigación jurídica, pero considera que es propensa a las alucinaciones, es decir, a inventar información falsa, incluso cuando se usan herramientas de IA diseñadas específicamente para trabajo legal. Le preocupa que a otros abogados a los que ya se les daba mal encontrar y citar jurisprudencia relevante “se les va a dar mal usar IA, porque no estás usando los prompts correctos”, es decir, que no formulan adecuadamente la petición para el sistema, lo que llevaría a que los jueces los sancionen por citas falsas. Entre los trabajadores que tienen herramientas de IA disponibles en su empresa y no las usan, el 46% dice que es porque prefiere seguir haciendo su trabajo como lo hace ahora. Cerca de 4 de cada 10 no usuarios que tienen IA disponible informan que se oponen éticamente a la IA, les preocupa la privacidad de los datos o no creen que la IA pueda ser útil para el trabajo que realizan.