Aún sin cambio de régimen, Trump afirma que resolverá la situación de Cuba

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que a su Gobierno no le sería “difícil” resolver la seria situación en la que se encuentra Cuba, esto aún sin un cambio de régimen.

Fue durante una visita a las obras de su polémico salón de baile en la Casa Blanca, para lo que ordenó derribar el Ala Este del edificio, que el mandatario aseguró lo anterior.

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“Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida. Cuba necesita ayuda, y nosotros se la daremos”, dijo.

Al mismo tiempo que elogió a los cubanoestadounidenses, sobre todo en Miami, donde obtuvo “el 97% de sus votos”, advirtió que quiere “ayudarlos ahora, porque estos han sido tratados “extremadamente mal” por el Gobierno de La Habana, controlado primero por los hermanos Fidel y Raúl Castro, y ahora por su pupilo, Miguel Díaz-Canel.

“Eso no nos resultará difícil de resolver”, aseguró el presidente de Estados Unidos.

Preguntado sobre si esto se podría lograr sin un cambio de régimen en Cuba, advirtió: “Yo puedo hacerlo, cambie el régimen o no”.

“Ha sido un régimen duro este año. Han matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada. No pueden encender las luces, no tienen qué comer”, agregó.

Fue la semana pasada, que el presidente estadounidense se mostró convencido de que logrará que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington y se aparte de China.

Además, trascendió que el Departamento de Justicia estaría considerando una acusación contra Raúl Castro en un caso relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuyo anuncio tendría lugar el 20 de mayo en Miami.

Cabe destacar que el caso contra Castro, de 94 años, fue reportado por medios estadounidenses y formaría parte de un renovado esfuerzo de la Administración Trump por incrementar la presión sobre La Habana, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar un cambio político en la isla.

Cuba enfrenta problemas económicos, agravados por la falta de combustible después de que EU cortara el suministro desde Venezuela y amenazara con sanciones a los países que enviaran crudo a la isla.