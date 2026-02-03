Austin Appelbee, de 13 años, nada durante horas para salvar a su familia a la deriva en el mar

MELBOURNE- Un niño de 13 años fue elogiado por salvar las vidas de su madre y dos hermanos menores tras nadar durante horas después de que la familia se viera arrastrada en el mar frente a la costa australiana.

Austin Appelbee nadó cuatro kilómetros (2.5 millas) hasta la orilla para dar la alarma después de que él, su madre Joanne Appelbee, de 47 años, su hermano Beau, de 12, y su hermana Grace, de ocho, se encontraran en dificultades el viernes, según informó la policía.

Austin dijo que inicialmente partió en busca de ayuda en un kayak inflable que hacía aguas. Abandonó el kayak y luego se quitó el chaleco salvavidas porque le impedía nadar.

Comentó que intentó concentrarse en pensamientos positivos mientras nadaba durante unas cuatro horas a través de mares agitados hacia la orilla, dando la alarma a las 6 de la tarde

”Las olas son enormes y no tengo chaleco salvavidas... Solo seguía pensando ‘sigue nadando, sigue nadando’”, dijo Austin el martes. “Y finalmente llegué a la orilla, toqué el fondo de la playa y simplemente me desplomé”.