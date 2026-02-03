Austin Appelbee, de 13 años, nada durante horas para salvar a su familia a la deriva en el mar

Internacional
/ 3 febrero 2026
    Austin Appelbee en Gidgegannup, Australia, después de que el niño de 13 años nadara durante horas después de que su familia fuera arrastrada por el mar cerca de la costa australiana. AP/Briana Shepherd/ABC

El joven nadó cuatro kilómetros hasta la orilla para pedir ayuda

MELBOURNE- Un niño de 13 años fue elogiado por salvar las vidas de su madre y dos hermanos menores tras nadar durante horas después de que la familia se viera arrastrada en el mar frente a la costa australiana.

Austin Appelbee nadó cuatro kilómetros (2.5 millas) hasta la orilla para dar la alarma después de que él, su madre Joanne Appelbee, de 47 años, su hermano Beau, de 12, y su hermana Grace, de ocho, se encontraran en dificultades el viernes, según informó la policía.

TE PUEDE INTERESAR: Plataformas de redes sociales eliminan 4.7 millones de cuentas tras veto a menores en Australia

Austin dijo que inicialmente partió en busca de ayuda en un kayak inflable que hacía aguas. Abandonó el kayak y luego se quitó el chaleco salvavidas porque le impedía nadar.

Comentó que intentó concentrarse en pensamientos positivos mientras nadaba durante unas cuatro horas a través de mares agitados hacia la orilla, dando la alarma a las 6 de la tarde

”Las olas son enormes y no tengo chaleco salvavidas... Solo seguía pensando ‘sigue nadando, sigue nadando’”, dijo Austin el martes. “Y finalmente llegué a la orilla, toqué el fondo de la playa y simplemente me desplomé”.

La familia, de la capital del estado, Perth, estaba de vacaciones y usaba kayaks y tablas de remo alquiladas en su hotel alrededor del mediodía cuando las condiciones del océano y el viento comenzaron a arrastrarlos al mar.

Un helicóptero de búsqueda encontró a la madre y a los dos niños con chalecos salvavidas y aferrados a una tabla de remo a las 8:30 de la tarde, según la policía. Se había alejado a la deriva 14 kilómetros (nueve millas) desde Quindalup en el estado de Australia Occidental, después de pasar hasta 10 horas en el agua.

”No se pueden elogiar lo suficiente las acciones del niño de 13 años: su determinación y coraje finalmente salvaron las vidas de su madre y hermanos”, afirmó el inspector de policía James Bradley.

Joanne Appelbee dijo a los periodistas el martes que envió a su hijo mayor en busca de ayuda porque no podía dejar a los tres niños.

”Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar fue decirle a Austin: ‘Intenta llegar a la orilla y busca ayuda. Esto podría volverse muy serio muy rápido’”, comentó a la Australian Broadcasting Corp.

Dijo que confiaba en que él llegaría a la orilla, pero estaba llena de dudas cuando el sol se puso y la ayuda no había llegado.

”Mantuvimos una actitud positiva, estábamos cantando y bromeando y... lo tratábamos como un juego hasta que el sol comenzó a ponerse y fue entonces cuando se puso muy agitado. Olas muy grandes”, dijo.

Los tres estaban temblando y Beau había perdido la sensibilidad en las piernas debido al frío cuando fueron rescatados, dijo la madre.

”Tengo tres bebés. Los tres lo lograron. Eso era lo único que importaba”, expresó.

Los cuatro miembros de la familia pasaron revisiones médicas, pero ninguno requirió hospitalización.

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

