Banco Central Europeo cree que las empresas subirán precios más rápido por la guerra

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Internacional
/ 25 marzo 2026
    Banco Central Europeo cree que las empresas subirán precios más rápido por la guerra
    La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, subrayó que la política monetaria no puede bajar los precios del petróleo. AP

La inflación en febrero fue de 1,9%, según la agencia de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat

FRÁNCFORT.-La presidenta del Banco Central Europeo cree que las empresas podrían ser más rápidas en subir los precios en respuesta al shock petrolero derivado de la guerra con Irán, debido a los amargos recuerdos del repunte inflacionario tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Si los precios del petróleo y el gas siguen aumentando, “la respuesta de las empresas y los trabajadores podría ser más rápida que la última vez”, señaló la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el texto de un discurso pronunciado el miércoles en una conferencia en Fráncfort, Alemania.

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“Tenemos un recuerdo más reciente de una inflación alta, lo que podría afectar a la rapidez con la que se trasladan los costos y se busca una compensación”, señaló Lagarde.

Aunque el BCE controló el repunte inflacionario de 2022 con tasas de interés más altas, “esa experiencia ha dejado huella”, indicó. “Toda una generación ha vivido ahora su primer episodio de alta inflación, y quizá no tarde tanto en reaccionar una segunda vez”.

La inflación en los países que usan el euro alcanzó un máximo del 10,6% en octubre de 2022, después de que la invasión provocara el corte de la mayor parte de los suministros de gas natural ruso y elevara temporalmente los precios del petróleo.

Lagarde subrayó que los bancos centrales suelen pasar por alto los picos transitorios de la energía sin subir las tasas de interés. Elevar las tasas sólo tiene sentido si los mayores precios de la energía empiezan a incorporarse a los precios de otros bienes y a los salarios de los trabajadores, lo que produce una espiral de precios.

“Si se considera que el shock energético es limitado en magnitud y de corta duración, debería aplicarse la prescripción clásica de mirar más allá”, sostuvo, porque para cuando las subidas de tasas surtan efecto, con un desfase de meses, el pico inflacionario ya habrá desaparecido.

Los bancos centrales suelen subir las tasas para combatir la inflación. Eso enfría los aumentos de precios al encarecer el endeudamiento para cosas como las hipotecas de vivienda o la construcción de nuevas instalaciones de producción.

Afirmó que había razones para pensar que el salto actual de los precios del petróleo podría ser menos inflacionario de lo temido, porque el alza de los precios de la energía, hasta ahora, es menor que la que Europa experimentó en 2021-2022.

Pero si la inflación parece encaminarse de forma persistente por encima del objetivo del 2% del BCE, “la respuesta debe ser adecuadamente contundente o persistente”.

Lagarde dijo que era “demasiado pronto para decir en qué punto de este espectro tendremos que situarnos. (...) Vigilaremos de cerca la evolución y fijaremos la política monetaria según corresponda”.

El BCE dejó sin cambios su tasa de interés clave en 2% en su última reunión de política monetaria, el 19 de marzo.

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