Benjamin Netanyahu celebra la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel

El 8 de octubre se reportó, desde la cuenta oficial de Donald Trump, que Israel y Hamás habían accedido a un acuerdo de paz, tras años de conflicto.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ratificó que convocará a su administración de gobierno para darle seguimiento al acuerdo de paz sobre el territorio palestino.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre Hamás e Israel

Se informó que el acuerdo será firmado en Egipto, junto con el respectivo representante de Hamás.

Desde su informe, Netanyahu comentó lo siguiente ‘Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes’.