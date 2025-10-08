Benjamin Netanyahu celebra la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel
Dentro del acuerdo de paz, se informó que los rehenes de Hamás serán liberados y las fuerzas israelís dejarán Gaza
El 8 de octubre se reportó, desde la cuenta oficial de Donald Trump, que Israel y Hamás habían accedido a un acuerdo de paz, tras años de conflicto.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ratificó que convocará a su administración de gobierno para darle seguimiento al acuerdo de paz sobre el territorio palestino.
Se informó que el acuerdo será firmado en Egipto, junto con el respectivo representante de Hamás.
Desde su informe, Netanyahu comentó lo siguiente ‘Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes’.
En su informe, el primer ministro agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo en recuperar los rehenes del incidente que detonó el escalamiento del conflicto entre Hamás e Israel.
‘Si Dios quiere, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos’ concluyó Netanyahu.