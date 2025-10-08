Benjamin Netanyahu celebra la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel

Internacional
/ 8 octubre 2025
    Benjamin Netanyahu celebra la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel
    Benjamin Netanyahu celebra la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel FOTO: VANGUARDIA

Dentro del acuerdo de paz, se informó que los rehenes de Hamás serán liberados y las fuerzas israelís dejarán Gaza

El 8 de octubre se reportó, desde la cuenta oficial de Donald Trump, que Israel y Hamás habían accedido a un acuerdo de paz, tras años de conflicto.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ratificó que convocará a su administración de gobierno para darle seguimiento al acuerdo de paz sobre el territorio palestino.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre Hamás e Israel

Se informó que el acuerdo será firmado en Egipto, junto con el respectivo representante de Hamás.

Desde su informe, Netanyahu comentó lo siguiente ‘Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes’.

En su informe, el primer ministro agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo en recuperar los rehenes del incidente que detonó el escalamiento del conflicto entre Hamás e Israel.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Inside Gaza’, un documental que muestra el día a día de los periodistas de AFP bajo las bombas

Si Dios quiere, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos’ concluyó Netanyahu.

Temas


Acuerdos
Guerras
Paz

Localizaciones


Estados Unidos
Franja De Gaza
Israel

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?
El rapero El Malilla y la DJ Cachirula protagonizan la campaña Somos Eternos, con la que Jordan Brand celebra el Día de Muertos en México.

Malilla y Cachirula hacen ‘ofrenda’ en colaboración con Jordan para Día de Muertos; ¿de qué se trata?