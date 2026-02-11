Bondi contra el Cártel fronterizo, pero elusiva en el Caso Epstein

Internacional
11 febrero 2026
    Bondi contra el Cártel fronterizo, pero elusiva en el Caso Epstein
    Bondi contra el Cártel fronterizo, pero elusiva en el Caso Epstein VANGUARDIA

Durante una audiencia, la Fiscal Bondi se cocentró en argumentar que la prioridad de los Estados Unidos debería estar contra el narcotrafico, y no en el caso Esptein

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que ‘en estos momentos, el ejército’ estadounidense ‘está derribando drones de los cárteles’ y que eso es ‘lo que nos debería importar’.

Las declaraciones de la secretaria de Justicia estadounidense se dieron este miércoles, durante una comparecencia ante el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes por el caso Jeffrey Epstein.

Bondi explica el manejo que ha hecho del caso del pederasta Epstein, la investigación sobre los enemigos políticos del presidente Donald Trump y el manejo de los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota por parte de agentes de inmigración.

TE PUEDE INTERESAR: Concluye investigación del FBI que Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos

Es la primera comparecencia de Bondi ante el Congreso desde una tumultuosa audiencia realizada en octubre, en la que esquivó repetidamente preguntas y contrarrestó las críticas de los demócratas a sus acciones con sus propios ataques políticos.

EVASIONES DE BONDI EN SU COMPARECENCIA POR EL CASO EPSTEIN

La audiencia de este miércoles se desarrolla igual, con evasiones por parte de Bondi, quien no dudó en usar la información sobre el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, por la supuesta presencia de drones de cárteles mexicanos, para señalar que este tipo de asuntos son los que deberían concentrar la atención de los estadounidenses.

Subrayó que los agentes de la ley ‘han sido puestos en peligro’ y han arrestado “a decenas de criminales” en y alrededor de Minneapolis, en Minnesota.

Aseguró que se han dado ‘golpes cruciales a las organizaciones terroristas como la Mara Salvatrucha (MS-13), el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y Antifa’. Acto seguido, agregó: ‘Mientras estamos sentados aquí, creo que ustedes han visto las noticias esta mañana. Las noticias están reportando que drones de los cárteles están siendo derribados por nuestro ejército’. Eso, subrayó, ‘es lo que nos debería importar en esos momentos. Proteger Estados Unidos’.

‘AMENAZA FUE NEUTRALIZADA’ ASEGURA BONDI

Bondi aludió así al anuncio de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), de que cerraba el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, en la frontera con Texas, debido al sobrevuelo de drones supuestamente operados por un cartel del narcotráfico mexicano.

Horas después, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que la ‘amenaza’ fue ‘neutralizada’ y dijo que el espacio aéreo quedaba reabierto.

La audiencia de Bondi se ha desarrollado en un clima por demás tenso. La fiscal calificó al representante Jamie Raskin, exprofesor de Derecho Constitucional y máximo dirigente demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de ‘abogado fracasado’.

TE PUEDE INTERESAR: Dan a conocer que el 86 % de los migrantes detenidos por el ICE carecen de historial violento

Víctimas de Epstein, el financista pederasta que se suicidó, presuntamente, en prisión mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, se hicieron presentes en la audiencia. Bondi se dirigió a las víctimas y les dijo que ‘lamento profundamente’ los abusos que habían sufrido, pero defendió el actuar del gobierno.

La representante demócrata Pramila Jayapal pidió a las víctimas presentes en la sala que se levantaran y levantaran la mano si no habían podido reunirse con el Departamento de Justicia para hablar de los abusos que habían sufrido. Según ella, todas las víctimas levantaron la mano.

