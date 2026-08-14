Brasil activa mecanismo de reciprocidad ante aranceles de Estados Unidos

SAO PAULO.- Brasil ha activado un mecanismo de la ley de reciprocidad económica contra los aranceles impuestos por Estados Unidos para demostrar que el país debe ser respetado, anunció el viernes el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En julio, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles a cientos de exportaciones brasileñas, algunos de hasta el 37.5%.

TE PUEDE INTERESAR: Irán exige una indemnización por el derrame de petróleo en el estrecho de Ormuz

Lula busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, un aliado de Trump que se reunió con funcionarios norteamericanos, incluido Trump, en Washington semanas antes de que el gobierno propusiera los aranceles a los productos brasileños.

“Ayer, invocamos la ley de reciprocidad para mostrar que no se nos puede tomar a la ligera”, declaró Lula en una entrevista con podcasters brasileños. “Nos respetamos a nosotros mismos. Estoy muy tranquilo sabiendo lo que podría pasar, y estoy preparado para debatir la defensa de Brasil en cualquier parte del mundo”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil señaló en un comunicado a última hora del jueves que está solicitando consultas diplomáticas con sus homólogos de Estados Unidos sobre el asunto, como señal del objetivo de Lula de “privilegiar el diálogo y la negociación en sus relaciones internacionales”.

El inicio de los procedimientos no significa necesariamente que Brasil vaya a tomar represalias contra los aranceles de Estados Unidos.

A principios de este mes, el Departamento de Estado revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington en represalia por la negativa del país sudamericano a otorgar visas a dos diplomáticos estadounidenses que buscaban visitar el país antes de las elecciones de octubre.

El gobierno de Estados Unidos también ha acusado a Brasil de retrasar la aprobación del candidato de Trump para embajador en Brasilia, mientras que funcionarios brasileños sostienen que Washington debió haber solicitado primero la aprobación del gobierno antes de presentar la nominación al Congreso, como exige el protocolo diplomático.

Dado que el secretario de Estado Marco Rubio revocó la visa de la embajadora brasileña en respuesta a las acciones de Lula, pero no ordenó su expulsión, funcionarios estadounidenses han dicho que el gobierno de Trump no quiere agravar la disputa.

Estos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar deliberaciones internas del gobierno, han señalado en múltiples ocasiones que la respuesta limitada de Rubio fue diseñada intencionalmente para darle a Lula tiempo y margen para dar marcha atrás.

Al mismo tiempo, han indicado que Estados Unidos responderá con rapidez si el gobierno de Lula decide escalar el asunto, y que declarar a la embajadora brasileña “persona non grata” y expulsarla de Estados Unidos sería un siguiente paso lógico.

Lula dijo una vez más que Trump lo ha tratado bien, pero advirtió que cualquier gobierno extranjero “que venga aquí a entrometerse en las elecciones, perderá”.