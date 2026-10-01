Brasil, bajo el yugo de las deudas aplastantes y las apuestas en línea

BRASIL- Durante meses, la contienda presidencial de Brasil se ha visto dominada por las preocupaciones sobre la injerencia de Estados Unidos, un escándalo que involucra al Supremo Tribunal Federal y las repercusiones políticas de una investigación de corrupción bancaria por miles de millones de dólares. Pero para muchos brasileños, el tema más apremiante mientras se preparan para votar este domingo es una crisis mucho más cercana a sus vidas: las abrumadoras deudas personales. Más del 80 por ciento de las familias brasileñas están endeudadas, un máximo histórico para el país, según la Confederación Nacional de Comercio, un grupo de minoristas.

Brasil también tiene la tasa de interés de referencia más alta entre las 40 principales economías, y las familias destinan casi el 30 por ciento de sus ingresos al pago de deudas, según el banco central de Brasil. En Estados Unidos, esa cifra es de alrededor del 11 por ciento. A diferencia de Estados Unidos, donde la mayor parte de la deuda de los hogares proviene de hipotecas, en Brasil la deuda se alimenta de tarjetas de crédito, préstamos sobre el salario y planes de pago a plazos en tiendas minoristas, que tienen algunas de las tasas de interés más altas del mundo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, un político de izquierda que se encuentra en una reñida contienda contra su oponente de derecha, Flávio Bolsonaro, ha aprovechado esta preocupación en los últimos días de la campaña. El viernes, Lula firmó un decreto que prohíbe las apuestas en línea, las cuales se legalizaron en 2018 y han agravado la crisis de la deuda de los hogares. Según los expertos, Brasil es el primer país en prohibir los juegos de azar en línea después de haber introducido y regulado la industria. Los críticos, incluido Bolsonaro, desestimaron la medida como una maniobra electoral de última hora que apenas afectaría el problema de la deuda. Pero otros elogiaron la orden como una medida necesaria contra una industria que ha destruido familias, debilitado el gasto de los consumidores y sobrecargado al sistema de salud pública con las consecuencias de la adicción al juego.

“Brasil se encamina hacia su propia versión de la crisis financiera de 2008”, dijo Maria Paula Bertran, profesora de la Universidad de São Paulo. “Antes la gente era pobre, pero ahora es pobre y está endeudada”. Economistas y ejecutivos bancarios señalan diversos factores que alimentan la deuda de los hogares, entre ellos un acceso más fácil al crédito, gran parte del cual es ofrecido por bancos que cobran tasas de interés extraordinariamente altas. De hecho, Brasil tiene una de las tasas de interés más altas del mundo para el crédito rotativo de tarjetas de crédito, con tasas que superan el 400 por ciento anual para quienes no logran realizar ni siquiera un pago mensual. “El crédito es como una medicina”, dijo Lauro Gonzalez Farias, profesor de finanzas y deuda en la Fundação Getulio Vargas, un instituto de investigación brasileño. “Nadie está en contra, pero en la dosis equivocada, puede convertirse en veneno”. Meio/Ideia, una firma de encuestas, reveló en una encuesta publicada en abril que alrededor del 75 por ciento de los encuestados mencionó el costo de vida y la deuda como temas decisivos en su voto para presidente.

Un repartidor de Río de Janeiro dijo que había acumulado una deuda de 8000 dólares por cuotas de estudios, apuestas, tarjetas de crédito y préstamos de los que ahora se arrepentía. Según contó, él y su esposa se mudaron con su madre para tratar de salir adelante. El hombre, quien dijo que ganaba 700 dólares al mes, pidió permanecer en el anonimato porque no quería que su familia extendida se enterara de sus problemas financieros. Las familias pobres como la suya, dijo, nunca han tenido acceso a clases de educación financiera, y él no comprendió, en un principio, lo arriesgado que podía ser el crédito. El crecimiento del sector de las apuestas en línea en Brasil, uno de los cinco mercados de apuestas más grandes del mundo, solo ha agravado el problema de la deuda. Los brasileños perdieron alrededor de 7 mil millones de dólares en sitios de apuestas con licencia el año pasado, en comparación con los 4 mil millones de dólares de 2024.