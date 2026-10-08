Brasil: Estudiantes se manifiestan en Río de Janeiro en contra de Bolsonaro

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Internacional
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    Brasil: Estudiantes se manifiestan en Río de Janeiro en contra de Bolsonaro
    Estudiantes protestan para defender la educación pública y en apoyo al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca un cuarto mandato, antes de la segunda vuelta electoral, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Río de Janeiro. AP

Ante la posible alienación del gobierno brasileño a las políticas Trump de ganar el hijo del convicto Jair Bolsonaro, jóvenes protestan contra la ultraderecha de Brasil

Miles de estudiantes brasileños salieron el miércoles a las calles del centro de Río de Janeiro para protestar en contra de la posibilidad de que Flávio Bolsonaro llegue a la presidencia, después de que el candidato derechista recibió más votos que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en la primera vuelta electoral de Brasil.

Un mar de manifestantes vestidos de rojo se abrió paso entre dos plazas históricas del centro de Río mientras coreaban consignas y sostenían pancartas que hacían referencia a la soberanía y la democracia en el país sudamericano, las cuales aseguran están bajo amenaza.

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“Estamos luchando por Brasil, no por Lula”, afirmó Talita Amaral, de 19 años y estudiante universitaria de ciencias ambientales. Vestía una camiseta amarilla y verde de la selección brasileña de fútbol, la cual suelen usar los simpatizantes de Bolsonaro, y explicó que era un gesto destinado a recuperar los colores nacionales.

“No tenemos tiempo para estar tristes; tenemos que hacer esto, ocupar las calles, enviar mensajes en grupos de WhatsApp para tratar de convencer a la gente”, añadió mientras el cántico “Olé olé olé ola, Lula Lula” resonaba en la plaza Cinelandia.

Ni Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro —quien cumple una pena de 27 años en prisión por intento de golpe de Estado—, ni Lula obtuvieron el domingo pasado más del 50% de los votos que se requiere para llegar a la presidencia, por lo que se enfrentarán en una impredecible segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Pero Flávio Bolsonaro cuenta con al menos dos ventajas: el domingo recibió 2 millones de votos más que Lula, y los candidatos que quedaron en tercer, cuarto y quinto lugar están todos a la derecha del espectro político. Entre los tres reunieron más de 8 millones de votos.

Bolsonaro es objeto de una investigación por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal debido a sus vínculos con el fallido Banco Master, un caso al que muchos de los manifestantes en Río hicieron referencia el miércoles.

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Algunos destacaron la gestión de la pandemia de coronavirus durante el mandato de Jair Bolsonaro, periodo en el que se reportó el deceso de más de 700 mil personas a causa de la enfermedad, mientras que otros sostenían pancartas con leyendas como “Brasil no es el patio trasero de nadie” y “No voto por alguien que vende a Brasil”.

Muchos miembros de la izquierda política temen que, de llegar a la presidencia, Flávio Bolsonaro alinee por completo al gobierno brasileño con Estados Unidos debido a la cercanía ideológica de la familia Bolsonaro con el presidente estadounidense Donald Trump.

Trump ordenó el año pasado un arancel del 50% sobre productos brasileños e impuso sanciones sobre un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, refiriéndose al juicio contra Jair Bolsonaro, al que calificó de “cacería de brujas”.

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“Si Bolsonaro gana, Brasil se convertirá en una colonia de Estados Unidos”, afirmó João Victor Vieira, un estudiante de literatura de 20 años de edad. Aseguró que Bolsonaro representa una amenaza para minorías como las personas de color, las mujeres y la comunidad LGBTQ+. El padre de Bolsonaro era conocido por sus comentarios homófobos.

Vieira comentó que, aunque al principio se sintió desanimado por los resultados del domingo, ya ha recuperado la esperanza.

“Esta protesta muestra que los movimientos sociales siguen muy vivos”, sostuvo. “Resistiremos”.

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