Inversionistas de Brasil con expectativas de que gane hijo del sentenciado Jair Bolsonaro

La bolsa de valores de Brasil abrió al alza con un aumentó del 8%, así como la apreciación del tipo de cambio del real brasileño de 4.52% tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo 4 de octubre, que según analistas esto responde a las expectativas favorables sobre la posible victoria electoral del hijo del condenado por golpe de estado y expresidente brasileño, Jair Bolsonaro. En entrevista con el director editorial del periódico El Financiero, Enrique Quintana expuso que el alza de los mercados financieros obedece a que se esperaba una diferencia electoral más amplia entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, la cual fue de apenas 1.87%.

Quintana precisó que los analistas vislumbran un escenario político donde Bolsonaro gane la segunda vuelta por el respaldo de otras fuerzas políticas, por lo que “los inversionistas están asumiendo ese hecho”

Los “efectos inmediatos” que mencionó Quintana son las ganancias de la Bolsa de Valores en Brasil debido a que “ante la anticipación de un posible triunfo de Bolsonaro, suponen que habrá políticas más amigables para la inversión privada”, que vendrían de la mano a más incentivos a la IP. Otro efecto inmediato fue la apreciación del real brasileño frente al dólar. A los inversionistas “les gustó el resultado” electoral, sentenció Quintana.

Con base al Tribunal Superior Electoral de Brasil, Bolsonaro obtuvo 56 millones 104 mil 268 votos, o lo que es equivalente al 47.03% del total de votos escrutados; mientras que Lula da Silva consiguió 53 millones 876 mil 617 votos, con una participación a su favor de 45.16% de la totalidad de los votos. SI BRASIL SE MANTIENE ATRACTIVO A LAS INVERSIONES PODRÍA “DIFICULTAR” EL CAMINO DE MÉXICO El director editorial de El Financiero en entrevista con Gabriela Warkentin precisó que si Brasil se convierte en un polo de inversión de capital “esto podría dificultar todavía más” la situación de México para atraer inversión extranjera directa. “Tendríamos una competencia más robusta allá en esta enorme economía en América del Sur”, declaró Quintana.

Warkentin matizó que a pesar de que este puede ser un posible escenario geopolítico, de ganar Flávio Bolsonaro se abre la posibilidad de que en Brasil haya un “capitalismo más feroz” debido a las pasadas políticas económicas de Jair Bolsonaro con respecto a la tala masiva del Amazonas por razones de crecimiento económico. El Producto Interno Bruto (PIB) nominal de México en 2025 fue de aproximadamente 1.83 billones de dólares, mientras que el PIB de Brasil en el mismo período alcanzó un valor aproximado de 2.28 millones de dólares, representando el segundo y primer lugar de las economías más grandes de Latinoamérica.