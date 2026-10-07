Un Bolsonaro fue condenado a prisión. Ahora otro podría ser presidente

BRASIL- El año pasado, Flávio Bolsonaro vio a su padre ser sentenciado a 27 años de prisión por intentar dar un golpe de Estado después de perder la última elección presidencial de Brasil. A su padre, el expresidente de derecha Jair Bolsonaro, se le prohibió volver a la política. En ese momento, el joven Bolsonaro tomó el relevo. Luego, un escándalo amenazó con arruinar sus propias aspiraciones presidenciales después de que se le acusara de recaudar fondos para una película biográfica sobre su padre de un banquero desacreditado que estaba en el centro de una enorme trama de corrupción.

Pero Bolsonaro logró una recuperación espectacular, y la noche del domingo, el día de las elecciones, celebró en una bulliciosa fiesta tras obtener un resultado sorprendentemente sólido que lo puso en camino de convertirse en el presidente del país más grande de América Latina. “En el fondo, la gente estaba votando por un legado”, dijo Camila Rocha, una politóloga que estudia la derecha brasileña. “Porque creen que, si Flávio fuera elegido, el que gobernaría sería Jair”. Flávio Bolsonaro, de 45 años, no alcanzó los votos necesarios para una victoria absoluta, pero parecía encaminado a derrotar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una segunda vuelta a finales de este mes. Bolsonaro obtuvo más votos que Lula, y ahora es probable que capte muchos de los votos emitidos para otros candidatos de derecha que fueron eliminados en la primera vuelta. Y el aspirante presidencial no fue el único Bolsonaro que tuvo un buen día de elecciones. Otros cuatro miembros de la familia Bolsonaro también ganaron cargos federales, impulsados por una potente ola de derecha que arrasa en el país. Sus triunfos consolidan a los Bolsonaro como la fuerza dominante dentro de la derecha de Brasil y podrían convertir al país en la octava nación latinoamericana en elegir a un presidente conservador en los últimos 18 meses.

El presidente Donald Trump no tardó en celebrar el desempeño de Bolsonaro, aunque advirtió que la segunda vuelta sería reñida. “Es una victoria grande”, dijo a los periodistas el lunes. “Reñida; pero una victoria muy grande”. La votación marcó un giro inesperado para los Bolsonaro, después de que Jair Bolsonaro intentara socavar la democracia e inspirara a miles de sus seguidores a irrumpir en las sedes del poder en Brasil, en un episodio que evocó el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Ahora la presidencia podría otorgar a Bolsonaro, y a su familia, nuevos y amplios poderes para reescribir la historia de Brasil y transformar profundamente su futuro. De ser elegido, Bolsonaro ha prometido buscar la amnistía para su padre y los alborotadores, así como someter a juicio político a los jueces del Supremo Tribunal Federal que los encarcelaron. Bolsonaro también podría intentar revertir una decisión del tribunal de condenar a su hermano Eduardo por interferir en el juicio por el intento de golpe de Estado contra su padre, presionando a Trump para que instara a Brasil a retirar los cargos. Con una legislatura sumamente conservadora repleta de miembros de su partido político, incluidos sus familiares, estos objetivos ahora podrían ser mucho más fáciles de alcanzar para Bolsonaro.

El regreso de la familia Bolsonaro refleja el dominio perdurable de otras dinastías políticas poderosas en el mundo, incluidos los Marcos en Filipinas, los Sharif en Pakistán, los Fujimori en Perú y los Kirchner en Argentina. En Brasil, como en otros lugares, esa dinastía comenzó con un patriarca carismático con atractivo populista. Cuando Jair Bolsonaro, de 71 años, irrumpió en la política presidencial en 2018, logró capitalizar el profundo enojo de muchos brasileños ante la corrupción endémica que aquejaba a la clase política del país. Aunque había pasado casi tres décadas como legislador de poca relevancia, el excapitán del ejército logró proyectarse como un político ajeno al establishment. Tomando a Trump como modelo, arremetió contra la ideología “woke” y ofendió a mujeres y minorías. Prometió una transformación radical de la política, acabar con la corrupción, combatir con mano dura a los delincuentes y restaurar los valores familiares. En una nación profundamente conservadora y desilusionada con la política, su mensaje sin concesiones encontró a una audiencia entusiasta. Los brasileños estaban menos entusiasmados con la familia Bolsonaro, desconfiando de los aparentes vínculos entre sus hijos y grupos corruptos o criminales. El drama familiar, principalmente entre los hijos de Bolsonaro y Michelle Bolsonaro, su actual y tercera esposa, también ha empañado su imagen.