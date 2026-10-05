Trump celebra la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones en Brasil

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump celebra la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones en Brasil
    Donald Trump al ser entrevistado sobre las elecciones en la primera vuelta de Brasil. X

El mandatario estadounidense calificó el resultado como una “gran victoria” y pronosticó un balotaje o segunda vuelta con un desenlace muy reñido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes sobre las votaciones realizadas en Brasil. El líder estadounidense calificó como una “gran victoria” el primer lugar obtenido por el candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro, en la jornada del domingo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/una-victoria-de-bolsonaro-seria-un-avance-regional-para-trump-NL23937813

Flávio Bolsonaro terminó dos puntos arriba del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Este resultado sorprendió a muchos, ya que la mayoría de los estudios previos preveían que el actual gobierno obtendría el primer puesto.

UNA DEFINICIÓN ELECTORAL QUE SERÁ MUY PARECIDA

La votación definitiva para elegir al nuevo presidente de Brasil se realizará el próximo 25 de octubre. Donald Trump comentó desde la Casa Blanca que esta segunda etapa de las votaciones será “muy parecida” y apretada entre ambos lados.

En la jornada del domingo, el candidato opositor consiguió el 47.03% de las preferencias. Mientras tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sumó el 45.16%. Al no alcanzar más de la mitad de los votos requeridos, ambos tendrán que volver a medirse en las urnas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/que-es-la-peste-neumonica-hospitales-en-cuarentena-en-siberia-activan-los-protocolos-de-control-y-viajes-AL23937034

REACCIÓN DIPLOMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS

El encargado de la política exterior estadounidense, Marco Rubio, pidió calma ante estos primeros datos. El funcionario explicó que este escenario era el esperado por la diplomacia internacional y señaló que esperarán a ver los resultados definitivos de la segunda vuelta.

Las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Brasil se han vuelto tensas en los últimos meses. El gobierno de Trump aplicó impuestos cobrados a productos brasileños y suspendió permisos de viaje a personal diplomático. Ante esto, el equipo de Lula da Silva calificó estas acciones como una forma de apoyos e influencias externas a favor de su rival.

.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Internacional
Política

Localizaciones


Brasil
Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Luiz Inácio Lula Da Silva

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

AMLO, el cacique de la 4T, fue un mal gobernante

true

Suicidio: ¿qué lo está impulsando al alza?
Los comedores industriales resintieron también el impacto con los recortes laborales en las plantas.

Coahuila: ‘Complicados’ primeros tres trimestres para comedores industriales
El calendario de pago del aguinaldo cambia según el instituto y el régimen de pensión.

Aguinaldo 2026: ¿IMSS o ISSSTE? Esta es la pensión que lo recibe primero
Profeco analizó 43 cereales y detectó productos con altos niveles de azúcar, grasas y sodio, además de incumplimientos en etiquetado y contenido nutrimental.

¿Desayuno de campeones?... Profeco revela los cereales con más azúcar y grasas que dañan la salud
Pago. Mariana Ochoa se coronó como la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ tras 71 días de competencia.

¿El SAT ganó? Este es el verdadero premio que recibirá Mariana Ochoa por ‘La Casa de los Famosos México’
Aventura. Robert Pattinson retomará su papel como Bruce Wayne/Batman cuando se reanuden las grabaciones de la esperada secuela.

¿Ya se retrasó el debut en cines? Matt Reeves pausa ‘The Batman: Part II’ por asunto familiar
El delantero mexicano tuvo dos oportunidades ante Estados Unidos, pero no consiguió marcar.

Santiago Gimenez y su sequía con México: ¿cuándo fue su último gol con el Tri?