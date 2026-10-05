Trump celebra la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones en Brasil
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El mandatario estadounidense calificó el resultado como una “gran victoria” y pronosticó un balotaje o segunda vuelta con un desenlace muy reñido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este lunes sobre las votaciones realizadas en Brasil. El líder estadounidense calificó como una “gran victoria” el primer lugar obtenido por el candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro, en la jornada del domingo.
Flávio Bolsonaro terminó dos puntos arriba del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Este resultado sorprendió a muchos, ya que la mayoría de los estudios previos preveían que el actual gobierno obtendría el primer puesto.
UNA DEFINICIÓN ELECTORAL QUE SERÁ MUY PARECIDA
La votación definitiva para elegir al nuevo presidente de Brasil se realizará el próximo 25 de octubre. Donald Trump comentó desde la Casa Blanca que esta segunda etapa de las votaciones será “muy parecida” y apretada entre ambos lados.
En la jornada del domingo, el candidato opositor consiguió el 47.03% de las preferencias. Mientras tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sumó el 45.16%. Al no alcanzar más de la mitad de los votos requeridos, ambos tendrán que volver a medirse en las urnas.
REACCIÓN DIPLOMÁTICA DE ESTADOS UNIDOS
El encargado de la política exterior estadounidense, Marco Rubio, pidió calma ante estos primeros datos. El funcionario explicó que este escenario era el esperado por la diplomacia internacional y señaló que esperarán a ver los resultados definitivos de la segunda vuelta.
Las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y Brasil se han vuelto tensas en los últimos meses. El gobierno de Trump aplicó impuestos cobrados a productos brasileños y suspendió permisos de viaje a personal diplomático. Ante esto, el equipo de Lula da Silva calificó estas acciones como una forma de apoyos e influencias externas a favor de su rival.
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