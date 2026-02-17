Brasil, la nación católica más grande del mundo, coquetea con el poliamor

BRASIL- La pequeña, aún somnolienta, entró tambaleándose en la cocina y le dio un beso a la mujer que ayudaba a preparar el desayuno. Sus padres la siguieron y también le dieron un beso en los labios a la mujer, una de sus parejas románticas. Rafael Pissurno, el padre de Hari, de 2 años, empezó a moler granos de café, mientras la madre de la niña, Iuli Duarte, ordenaba los juguetes esparcidos por el suelo. Los visitaba su compañera poliamorosa Jessica Couri, quien cortaba fruta fresca en un gran cuenco, junto con Victor Souza, otro de sus compañeros, que revolvía huevos en la estufa. TE PUEDE INTERESAR: Nuevas flechas digitales de Cupido, la tecnología modifica la forma en cómo nos relacionamos Un sábado por la mañana, este hogar brasileño es, y no es, como cualquier otro. “Es una familia: son las personas que elegí, son las personas a las que quiero”, dijo Duarte, de 28 años y estudiante de posgrado. “Sabemos que nos queremos”, añadió Pissurno, de 47 años, técnico de sonido. “Pero no tenemos un solo amigo con el que hacerlo todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deberíamos esperar que una sola pareja romántica cubra todas nuestras necesidades?”. En Brasil, el rechazo de Duarte y Pissurno a la monogamia forma parte de un movimiento en el que cada vez más gente adopta distintas formas de amor, matrimonio y crianza. La nación sudamericana de 213 millones de habitantes es conocida por sus sensuales ritmos musicales y sus disfraces de carnaval que dejan al descubierto la piel, pero aún es profundamente conservadora, hogar del mayor número de católicos del mundo y donde los movimientos evangélicos de línea dura están en crecimiento. Al mismo tiempo, muchos brasileños parecen cuestionar los modelos familiares tradicionales, un cambio que se refleja en pódcast y libros populares de interés general, e incluso un programa de telerrealidad llamado Tercera mitad, que muestra a parejas que buscan compañeros poliamorosos.

Pero el auge del poliamor, aquí y en todo el mundo, se ha enfrentado a la feroz oposición de líderes conservadores y religiosos que lo han tachado de afrenta a los valores familiares. El papa León XIV intervino y advirtió de la “fragilidad de las uniones, banalización del adulterio, promoción del poliamor”. El asunto suscitó un debate por primera vez en Brasil hace más de una década, cuando una notaría registró una unión de derecho consuetudinario entre un hombre y dos mujeres. Los grupos religiosos se apresuraron a denunciar la medida. Los brasileños liberales, incluido el notario, la defendieron, calificándola de reflejo de una sociedad cambiante. El regulador judicial del país declaró en última instancia que los notarios no podían reconocer tales uniones, un fallo que se ha enfrentado a repetidas impugnaciones judiciales. Buscando una prohibición más definitiva, los legisladores conservadores impulsaron en 2023 un proyecto de ley que proscribía el registro de uniones formadas por más de dos personas. Esa legislación se ha estancado debido a la oposición, aunque podría someterse a votación este año. Los académicos apuntan al cambio de las identidades sexuales como uno de los motores del auge del poliamor: hay más brasileños que se identifican como bisexuales o pansexuales y buscan vínculos románticos significativos con parejas de diversos géneros. El cambio también puede reflejar que las mujeres brasileñas están cansadas de mantener relaciones monógamas con parejas masculinas infieles. TE PUEDE INTERESAR: ¿Amor verdadero o rutina disfrazada? Señales de que estás con tu pareja por costumbre “Esta es una forma mucho más honesta y justa de construir relaciones”, dijo Iluska Viviane, de 46 años, una investigadora y activista que dirige una popular página de Instagram dedicada al poliamor. A través de su página y de otras, los brasileños que adoptan el poliamor han formado comunidades en línea donde intercambian información y organizan eventos como días de campo y paneles. En las periferias de clase trabajadora de Río de Janeiro, unos cientos de personas se reunieron recientemente en una fiesta mensual en una piscina para celebrar el poliamor. Grupos de enamorados, flotando en flamencos rosas inflables, se tomaban de la mano en el agua. En una cabina de besos, los asistentes a la fiesta posaban para fotos, enfrascados en besos de a tres. Cerca del bar, la gente escaneaba un código QR para inscribirse en una nueva aplicación de citas para poliamorosos. A gritos por un micrófono, el maestro de ceremonias leía notas de amor anónimas escritas por los asistentes. “Es una comprensión mucho más amplia del amor”, dijo Carine Almeida Silva dos Santos, psicóloga de 39 años, que estaba en la fiesta con su pareja, una mujer trans, y otra mujer con la que salía su compañera.