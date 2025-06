Bree Fram, un militar trans de alto rango en EU: ‘el veto de Trump es una purga’

WASHINGTON- Bree Fram decidió alistarse a las Fuerzas Armadas de EE.UU. después de los atentados del 11 de septiembre para ”defender las libertades y oportunidades que ella había tenido”. Sin embargo, la coronel pierde este martes una de ellas y deja de servir a su país porque el presidente, Donald Trump, ha echado a todas las personas trans de las filas militares.

Hace unas semanas, el Tribunal Supremo permitió al mandatario aplicar su política de exclusión. En esta se incluye que identificarse con un género diferente del sexo asignado al nacer “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”.

“Tenía la esperanza de que el Supremo fallara de otra manera. (...) Estamos perdiendo algo que no se puede reemplazar: miles de personas altamente calificadas con años, si no décadas, de experiencia”, dice Fram en una entrevista con EFE en la que insiste en remarcar que habla “a título personal” y que “no representa necesariamente las opiniones del Departamento de Defensa o el Gobierno”.

La decisión del Alto Tribunal acabó con el bloqueo de una jueza federal al decreto presidencial y le dio permiso a la Administración para empezar a efectuar los despidos mientras el caso se sigue estudiando en cortes inferiores.

En su primer mandato (2017-2021), el neoyorquino prohibió, también con el apoyo del Supremo, que las personas trans se unieran al Ejército o que las que estaban dentro iniciaran su proceso de transición.