Brote de sarampión en Pensilvania es el mayor en décadas en EU; supera los mil casos

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    Brote de sarampión en Pensilvania es el mayor en décadas en EU; supera los mil casos
    Una enfermera prepara una vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola para un paciente en una clínica pediátrica en Easley, Carolina del Sur, el 17 de marzo de 2026. AP

Los expertos en salud atribuyen este tipo de brotes a las bajas tasas de vacunación

Las autoridades en Pensilvania informaron el lunes que el estado ha superado los mil casos de sarampión este año, lo que la convierte en el mayor brote estatal en más de tres décadas.

Estados Unidos está atravesando su peor año de sarampión desde 1991, con casi 3 mil 900 casos reportados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El país ha registrado ocho muertes asociadas al sarampión en los últimos dos años, más que el total combinado de decesos reportados en las tres décadas anteriores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/supera-el-sarampion-los-2500-casos-y-38-brotes-en-eu-la-mayor-cifra-en-35-anos-CB22891542

Desde comienzos del año pasado, se han reportado grandes brotes en varios estados, incluidos Texas y Utah, así como en Carolina del Sur, que tuvo el mayor, con 997 casos notificados.

Las autoridades sanitarias señalan que el brote actual de Pensilvania comenzó en abril, al oeste de Filadelfia. Ha habido mil 4 casos, incluidas 198 hospitalizaciones y cinco muertes, indicaron funcionarios estatales.

Han pasado décadas desde que un estado superó los mil casos; hay que remontarse a un brote de varios años en la ciudad de Nueva York a comienzos de la década de 1990 que infectó a más de 4 mil 500 personas.

El país eliminó la propagación interna del sarampión en 2000 al mantener altas tasas de vacunación, pero esas tasas han caído en los últimos años por debajo de la cobertura del 95% necesaria para prevenir brotes.

En noviembre, autoridades sanitarias internacionales se reunirán para determinar si Estados Unidos y México han perdido su estatus de estar libres de sarampión.

El sarampión es altamente contagioso. Se propaga cuando las personas que lo tienen respiran, tosen o estornudan, y a través de superficies contaminadas. El virus también puede permanecer en el aire durante dos horas. Hasta 9 de cada 10 personas susceptibles contraerán el virus si se exponen, según los CDC.

Las infecciones de sarampión en Estados Unidos han aumentado con fuerza en los últimos años, a medida que menos niños reciben vacunas rutinarias debido a exenciones parentales, problemas de acceso a la atención médica y desinformación generalizada.

Pensilvania no es el único estado con un problema en aumento. El vecino Ohio ha reportado más de 200 casos este año. Al igual que en Pensilvania, algunos de los condados de Ohio más afectados tienen importantes poblaciones amish, que tienden a presentar tasas de vacunación más bajas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-elige-a-la-doctora-heidi-overton-para-dirigir-la-fda-en-eu-JK22935840

Mientras tanto, funcionarios de los CDC han comenzado discretamente a reconocer muertes asociadas al sarampión en Pensilvania.

Funcionarios estatales anunciaron en agosto que dos residentes no vacunados murieron tras infectarse de sarampión.

El anuncio fue rápidamente cuestionado, ya que estalló un enfrentamiento entre el gobernador demócrata Josh Shapiro, promotor de las vacunas, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un designado del gobierno de Trump conocido por generar alarmas sobre las vacunas.

Desde entonces, Pensilvania ha reportado tres muertes adicionales.

Pero durante semanas, los CDC —que están bajo la supervisión de Kennedy— no contabilizaron ninguna muerte en su panel de datos sobre sarampión y, en su lugar, señalaron que estaban buscando más información. Eso cambió hace dos semanas, cuando finalmente se contabilizó una muerte, y volvió a cambiar la semana pasada, cuando se añadió una segunda al recuento de la agencia.

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