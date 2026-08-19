Trump elige a la doctora Heidi Overton para dirigir la FDA en EU
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Asesora destacada de la Administración Trump, la doctora podría ser clave para el uso de las píldoras abortivas, vacunas contra el sarampión y otros tratamientos en Estados Unidos
La doctora Heidi Overton, una destacada asesora de la Casa Blanca, ha sido elegida para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), anunció el presidente Donald Trump el miércoles.
Como médica y subdirectora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, que ha trabajado en varias iniciativas de salud del segundo mandato de Trump, Overton se ha convertido en una figura de confianza en su administración y en una defensora de los objetivos del presidente republicano.
Sin embargo, cualquier nuevo comisionado de la FDA tendrá que equilibrar una serie de prioridades contrapuestas, entre las fijaciones de Trump, los intereses antirregulatorios de los republicanos tradicionales y la postura anticorporativa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
Esos desafíos marcaron la gestión del anterior jefe de la FDA, el doctor Marty Makary, quien renunció en mayo y dejó proyectos sin terminar, entre ellos trabajos sobre alimentos ultraprocesados, antidepresivos y vacunas contra el COVID-19.
En una publicación en Truth Social en la que se refirió a una “Dra. Heidi”, Trump calificó a Overton como una “estrella” inteligente y respetada que cumpliría sus prioridades de curas más rápidas, innovación, precios más bajos de los medicamentos y más victorias para el movimiento “Make America Healthy Again” de Kennedy.
OVERTON HA PROMOVIDO PUNTOS CLAVES DE TRUMP
Overton estudió medicina en la Universidad de Nuevo México y tiene un doctorado en investigación clínica de la Universidad Johns Hopkins, según su perfil de LinkedIn. Antes de incorporarse a la segunda administración de Trump, se desempeñó como directora de políticas en el centro conservador America First Policy Institute.
En los últimos meses, ha aparecido junto al mandatario para presentar proyectos importantes, incluidos algunos de sus acuerdos con farmacéuticas para reducir precios de medicamentos y su reciente y controvertida orden sobre vacunas, que buscaba dividir la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola —conocida como MMR— en tres inmunizaciones separadas, en contra del consejo de grupos médicos.
En un acto en el Despacho Oval para promover esa orden, permaneció junto al presidente mientras él sugería falsamente que la cantidad o el calendario de las vacunas podría influir en el aumento de las tasas del trastorno del espectro autista, pese a que el consenso científico y décadas de estudios han concluido de manera firme que no existe vínculo.
Overton ha sido crítica de las píldoras abortivas y, si es confirmada, quedaría en posición de revertir normas de la FDA que hicieron esas píldoras más accesibles. Opositores al aborto han expresado frustración porque la administración no se ha movido para frenar el comercio en línea de las píldoras abortivas, una situación que consideran socava las prohibiciones estatales del aborto.
Para ser confirmada, Overton tendrá que obtener la aprobación de un Senado controlado por los republicanos por un margen estrecho y enfrentar preguntas del comité de salud del Senado. Su presidente, el senador republicano Bill Cassidy, médico de Luisiana, ha sido un crítico abierto de algunas acciones de Trump que siembran dudas sobre las vacunaciones, incluida su orden reciente.