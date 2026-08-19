Trump elige a la doctora Heidi Overton para dirigir la FDA en EU

Como médica y subdirectora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, que ha trabajado en varias iniciativas de salud del segundo mandato de Trump, Overton se ha convertido en una figura de confianza en su administración y en una defensora de los objetivos del presidente republicano.

La doctora Heidi Overton, una destacada asesora de la Casa Blanca, ha sido elegida para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA por sus siglas en inglés), anunció el presidente Donald Trump el miércoles.

Sin embargo, cualquier nuevo comisionado de la FDA tendrá que equilibrar una serie de prioridades contrapuestas, entre las fijaciones de Trump, los intereses antirregulatorios de los republicanos tradicionales y la postura anticorporativa del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Esos desafíos marcaron la gestión del anterior jefe de la FDA, el doctor Marty Makary, quien renunció en mayo y dejó proyectos sin terminar, entre ellos trabajos sobre alimentos ultraprocesados, antidepresivos y vacunas contra el COVID-19.

En una publicación en Truth Social en la que se refirió a una “Dra. Heidi”, Trump calificó a Overton como una “estrella” inteligente y respetada que cumpliría sus prioridades de curas más rápidas, innovación, precios más bajos de los medicamentos y más victorias para el movimiento “Make America Healthy Again” de Kennedy.

OVERTON HA PROMOVIDO PUNTOS CLAVES DE TRUMP

Overton estudió medicina en la Universidad de Nuevo México y tiene un doctorado en investigación clínica de la Universidad Johns Hopkins, según su perfil de LinkedIn. Antes de incorporarse a la segunda administración de Trump, se desempeñó como directora de políticas en el centro conservador America First Policy Institute.

En los últimos meses, ha aparecido junto al mandatario para presentar proyectos importantes, incluidos algunos de sus acuerdos con farmacéuticas para reducir precios de medicamentos y su reciente y controvertida orden sobre vacunas, que buscaba dividir la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola —conocida como MMR— en tres inmunizaciones separadas, en contra del consejo de grupos médicos.

En un acto en el Despacho Oval para promover esa orden, permaneció junto al presidente mientras él sugería falsamente que la cantidad o el calendario de las vacunas podría influir en el aumento de las tasas del trastorno del espectro autista, pese a que el consenso científico y décadas de estudios han concluido de manera firme que no existe vínculo.