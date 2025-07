Buscan los aliados de EU relaciones comerciales más confiables y continúan alejándose

Pero esa no era toda la estrategia. Europa, como muchos de los socios comerciales de Estados Unidos, también está buscando amigos más confiables.

Pero muchos socios comerciales de Estados Unidos sienten que no les queda más remedio que diversificarse. Y aunque las relaciones comerciales son difíciles de alterar, también son difíciles de volver a cambiar una vez que se han reorganizado totalmente.

Trump ya se ha echado atrás de amenazas arancelarias, y ha manifestado su voluntad de negociar la reducción de estos aranceles antes de que entren en vigor el 1 de agosto, y la Unión Europea y otras economías están dispuestas a seguir negociando.

PERO AL AMBIENTE ES CADA VEZ MÁS HOSTIL

Trump está “instrumentalizando la incertidumbre” para tratar de obligar a sus socios comerciales a hacer concesiones, dijo Mujtaba Rahman, director gerente para Europa del grupo Eurasia, calificando los últimos anuncios como “cambios de la portería en pleno partido”.

El anuncio de Trump del sábado intensificó los llamamientos en Europa a tomar represalias enérgicas.

“Trump está intentando dividir y asustar a Europa”, dijo Brando Benifei, quien dirige la delegación para las relaciones con Estados Unidos en el Parlamento Europeo.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia aranceles del 30% contra la UE y México que entrarían en vigor el 1 de agosto

Pero von der Leyen anunció el domingo que el bloque esperaría hasta principios de agosto para permitir que entraran en vigor los aranceles de represalia ya preparados. Esos aranceles cubren casi 25.000 millones de dólares en bienes. Ya se habían suspendido una vez y estaban listos para entrar en vigor a primera hora del martes.

“Al mismo tiempo, seguiremos preparando más contramedidas”, dijo von der Leyen.

Devolver el golpe sería solo un primer paso; acercarse a los aliados exteriores puede resultar aún más significativo a largo plazo.

Desde que Trump empezó a reordenar el sistema comercial en febrero, la Unión Europea se ha apresurado a firmar nuevos acuerdos comerciales y a profundizar los ya existentes.

Canadá y la Unión Europea se han acercado. El Reino Unido y la Unión Europea han tenido una aproximación, cinco años después de que el Reino Unido saliera oficialmente de la unión. El bloque está trabajando para estrechar sus relaciones comerciales con India y Sudáfrica, y con países de América del Sur y Asia.

La Unión Europea no es la única potencia mundial que está adoptando una estrategia de este tipo. Canadá también se está acercando al Sudeste Asiático, mientras que Brasil y México trabajan para estrechar sus lazos.

Los funcionarios han planteado incluso la idea de construir estructuras comerciales que excluyan a Estados Unidos y China, a la que se culpa ampliamente de apoyar a sus fábricas hasta el punto de que producen en exceso e inundan los mercados mundiales con productos baratos.

Von der Leyen sugirió recientemente que Europa podría buscar una nueva colaboración entre el bloque y un grupo comercial de 11 países que incluye a Japón, Vietnam y Australia, pero que notablemente no incluía a Estados Unidos ni a China.

Una cuestión clave, dijeron los analistas, es si los aliados de Estados Unidos irán un paso más allá. En lugar de limitarse a colaborar más entre sí y dejar de lado a Estados Unidos, ¿podrían realmente unirse para contrarrestarlo?

Las economías grandes podrían plantearse coordinar sus represalias a la última ronda de aranceles de Trump, dijo Jacob Funk Kirkegaard, investigador principal de Bruegel, una organización de investigación de política económica de Bruselas. Agruparse podría darles más influencia.

“Yo empezaría a buscar la coordinación”, dijo. “Eso es lo racional”.

Jeanna Smialek es la jefa de la corresponsalía en Bruselas para el Times.

Ana Swanson colaboró con reportería desde Washington. c. 2025 The New York Times Company.

Por Jeanna Smialek, The New York Times.