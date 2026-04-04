Cae en Italia uno de los fugitivos más buscados de la mafia napolitana

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Internacional
/ 4 abril 2026
    Cae en Italia uno de los fugitivos más buscados de la mafia napolitana
    La primera ministra italiana Giorgia Meloni habla ante el Senado acerca del conflicto en Irán en la región del Golfo, en Roma, Italia. AP

Una redada en una villa de la Costa Amalfitana, al sur de Italia, dejó la detención de Roberto Mazzarella

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó a la policía la noche del sábado por el arresto de un presunto jefe criminal, uno de los fugitivos más buscados de Italia.

Las autoridades anunciaron el arresto de Roberto Mazzarella, de 48 años, tras una redada realizada el viernes en una villa de la Costa Amalfitana, en el sur de Italia, después de que presuntamente utilizara documentos falsos para alquilar la lujosa propiedad costera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iranies-exiliados-nuestros-sus-seres-queridos-estan-siendo-arrestados-en-el-pais-KI19779030

Meloni, quien se encuentra de gira por los estados del Golfo, describió el arresto de Mazzarella como “un golpe importante contra la Camorra”, en referencia a la notoria organización criminal que se originó en Nápoles.

“Esto envía un mensaje claro de que el Estado no dará marcha atrás”, afirmó Meloni en una publicación en internet.

Mazzarella era buscado en relación con un tiroteo mortal ocurrido en 2000 en una tienda de delicatessen en el centro de Nápoles.

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