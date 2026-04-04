Cae en Italia uno de los fugitivos más buscados de la mafia napolitana

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó a la policía la noche del sábado por el arresto de un presunto jefe criminal, uno de los fugitivos más buscados de Italia.

Las autoridades anunciaron el arresto de Roberto Mazzarella, de 48 años, tras una redada realizada el viernes en una villa de la Costa Amalfitana, en el sur de Italia, después de que presuntamente utilizara documentos falsos para alquilar la lujosa propiedad costera.