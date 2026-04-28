Caen las acciones en Asia y sube el petróleo mientras se estancan acuerdos con Irán

Las acciones retrocedieron en Asia y los precios del petróleo subieron el martes, mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Irán parecían estancados de nuevo.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón cayó 1% hasta 59 mil 917.46 después de que el banco central optara por mantener sin cambios su tasa de interés clave en 0.75%.

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El Banco de Japón señaló que, aunque la economía aún crecía de manera moderada, se esperaba que se desacelerara a medida que la guerra empuja al alza los precios del crudo y de otros productos.

La votación de su junta de política monetaria, por 6 a 3, no fue unánime. Han ido aumentando las presiones para que Japón eleve gradualmente las tasas de interés tras mantenerlas cerca de cero o por debajo de ese nivel durante años para combatir la deflación.

“Existen diversos riesgos para las perspectivas”, señaló el banco en un comunicado. Añadió: “Por el momento es necesario prestar especial atención al impacto del rumbo futuro de la situación en Oriente Medio”.

En otras plazas de Asia, el Kospi de Corea del Sur avanzó un 0.4% hasta 6 mil 641.02.

El Hang Seng de Hong Kong bajó un 1,1% hasta 25 mil 642,69, mientras que el Composite de Shanghái perdió un 0.3% y se ubicó en 4 mil 074.47. El S&P/ASX 200 de Australia cedió un 0.6% hasta 8 mil 710.70.

El precio del barril de crudo Brent para entrega en junio subió 1.85 dólares hasta 110.08 dólares. El Brent para entrega en julio —donde se concentra una mayor parte de las operaciones en el mercado petrolero— aumentó 2 dólares hasta 103.69 dólares por barril.

Los precios del Brent estaban en torno a 70 dólares por barril antes de la guerra y, por momentos, se han disparado hasta casi 120. El crudo de referencia de Estados Unidos sumó 1.43 dólares hasta 97.80 dólares por barril.