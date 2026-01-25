Canadá asegura que no hay intención de firmar acuerdo de libre comercio con China

WASHINGTON.-El primer ministro canadiense, Mark Carney, informó que no hay intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China para importar sus productos.

Fue el sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia a Canadá al asegurar que impondrá un arancel del 100% a todos los bienes canadienses que ingresen a territorio estadounidense si el país norteamericano concreta un acuerdo comercial con China.

Lo anterior, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 100% al país vecino si firmaba un pacto comercial de esta naturaleza con Pekín.

“En virtud del T-MEC tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación. No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado”, explicó Carney en declaraciones a medios.

De acuerdo a lo que explicó en su visita Pekín se buscó corregir algunos problemas que surgieron en el último par de años en los intercambios de los sectores como el agrícola, el pesquero o el de vehículos eléctricos.

Por otro lado, recordó que Ottawa acaba de acordar una cuota anual máxima de 49 mil de estos coches para que entren en Canadá con aranceles reducidos. “Esto es totalmente coherente con el acuerdo de T-MEC, con nuestras obligaciones, que respetamos profundamente en el marco de dicho acuerdo”, añadió el primer ministro canadiense.

Cabe destacar que fue hace menos de diez días que Donald Trump se mostró favorable a un acuerdo Canadá-China.

Con respecto al cambio, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, indicó que pareció apuntar al reciente discurso de Carney en el Foro Económico de Davos.

“No estoy seguro de qué está haciendo el primer ministro Carney, aparte de intentar aparentar ser virtuoso ante sus amigos globalistas en Davos. No creo que esté haciendo lo mejor para el pueblo canadiense”, dijo Bessent en una entrevista con la cadena ABC.

Fue durante su intervención en Davos, Carney afirmó que las potencias medias deben trabajar juntas para resistir el acoso y la coerción económica de las grandes potencias. Trascendió que sus palabras habrían molestado al presidente estadounidense.

La semana pasada Trump afirmó en el Foro Económico Mundial, en Suiza, que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”.

Ante ello Mark Carney respondió que “Canadá no vive gracias a los EU”, y añadió que los canadienses son los “dueños” en su hogar.

Y sostuvo que Canadá puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene por qué ceder ante tendencias autocráticas, en una clara alusión tanto a China como al tono del discurso estadounidense.

Con información de Agencias