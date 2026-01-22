Trump afirma que Canadá debería estar agradecido por los ‘regalos’ que recibe de EU

Donald Trump dijo que Canadá debería estar “agradecido” por los “regalos” que recibe de Estados Unidos, un día después de que su primer ministro, Mark Carney, advirtiera que el mundo estaba atravesando una “ruptura” geopolítica.

Al dirigirse a los asistentes a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Suiza, el presidente estadounidense destacó el discurso de Carney, que fue duramente crítico con la política exterior norteamericana.

“Canadá recibe muchas cosas gratis de nosotros, por cierto. Deberían estar agradecidos también, pero no lo están. Ayer vi a su primer ministro. No estaba tan agradecido”, dijo Trump al público. “Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdelo, Mark, la próxima vez que haga sus declaraciones”.

En su discurso, confuso y malhumorado, Trump reiteró su intención de tomar el control de Groenlandia para construir su propuesto sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada, al que Canadá espera unirse. Trump afirmó que la Cúpula Dorada “defendería a Canadá”.

La oficina del primer ministro dijo que no tenía planes de comentar las declaraciones de Trump y agregó que no había planes de que los dos líderes se reunieran.

El ataque de Trump a Carney se produjo un día después de un discurso muy seguido en el que el primer ministro lamentó la erosión de las instituciones internacionales y pidió nuevas políticas globales para combatir el ascenso de los “hegemones” que alteran las normas globales.

Las potencias intermedias deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú. Las grandes potencias pueden permitirse actuar por sí solas. Tienen el tamaño del mercado, la capacidad militar y la influencia para dictar las condiciones —dijo Carney—. Las potencias intermedias no.

Sin mencionar a Trump, Carney afirmó que el “viejo orden” de alianzas y un orden basado en reglas no regresaría. “No deberíamos lamentarlo”, dijo. “La nostalgia no es una estrategia”.

Trump ha utilizado su segundo mandato para extraer concesiones de las naciones aliadas al negociar acuerdos comerciales y ha puesto cada vez más en duda el valor que Canadá tiene para su relación.

Al visitar una planta de automóviles en Michigan a mediados de enero, Trump dijo que su país “no necesitaba” productos de Canadá y agregó que el acuerdo de libre comercio T-MEC entre los dos países y México, que ayudó a renegociar en su primer mandato, era “irrelevante” para él.

Cada vez más, Canadá también busca nuevos pactos comerciales para disminuir su dependencia de Estados Unidos.

“Cuando se habla de los estadounidenses, siempre serán importantes para Canadá. Nuestra geografía no va a cambiar”, declaró el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, a la prensa desde Davos. “Pero vean con quién más queremos negociar: China es nuestro segundo socio comercial más importante. India será la tercera economía más grande. Estamos buscando oportunidades en todo el mundo”.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, que supervisa la economía provincial más grande del país, dijo que los comentarios del presidente estadounidense en Davos fueron “decepcionantes” pero “típicos” de Trump.

“En los últimos días, hemos visto cómo el presidente Trump ha amenazado a Groenlandia, a Canadá y a los aliados de la OTAN”, declaró Ford. “El presidente Trump se mantiene implacable en su campaña para crear un mundo más inestable, inseguro e incierto. Nunca ha habido un momento más importante para que el equipo canadiense se mantenga unido”.

Ford también hizo referencia a una publicación de Trump en las redes sociales que presentaba una imagen alterada en la que se mostraba la bandera de Estados Unidos cubriendo Canadá, Groenlandia y Venezuela.

“Es decepcionante verlo en plena ofensiva”, dijo Ford. “Ir con la bandera estadounidense sobre Canadá y Groenlandia es inaceptable”.