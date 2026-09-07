$!Canadá implementa aranceles de represalia mientras Trump amenaza con una escalada

Se espera que los nuevos gravámenes canadienses de hasta el 50 por ciento comiencen el martes, aun cuando Washington advierte sobre una nueva ronda de aranceles estadounidenses. Después de más de dos semanas de acusaciones, amenazas e insultos condescendientes entre los socios comerciales de larga data, los aranceles de represalia más recientes de Canadá contra Estados Unidos entrarán en vigor poco después de la medianoche, hora del este, del martes. Las encuestas muestran que los canadienses respaldan firmemente la decisión del mes pasado del primer ministro Mark Carney de poner fin a las conversaciones comerciales con Washington y de contraatacar con aranceles a unos 20 millardos de dólares en productos estadounidenses que ingresan a Canadá. Pero también hay preocupación por lo que podría suceder después. El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con otra ronda de aranceles estadounidenses si Canadá sigue adelante con su plan.

Algunos miembros de la industria canadiense dicen que se inclinan por creerle a Trump, al menos en esta amenaza. La gente del gobierno de Trump “está dispuesta a perjudicarse a sí misma, a sus propios sectores e industrias, en la búsqueda de su objetivo, por muy equivocado que me parezca”, dijo Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Autopartes de Canadá. “Así que podrían escalar. Espero que no terminemos en una situación de ojo por ojo. Nos vamos a quedar sin margen de maniobra”. Carney anunció los nuevos aranceles de Canadá después de retirar a los negociadores canadienses de las conversaciones en Washington el mes pasado, en última instancia un intento infructuoso de evitar aranceles estadounidenses del 50 por ciento a 20 millardos de dólares en exportaciones canadienses y de reducir o eliminar los aranceles de hasta el 50 por ciento sobre el acero, el aluminio y los automóviles canadienses.

El gobierno de Trump dijo que los aranceles que impuso el mes pasado fueron en parte una respuesta a los aranceles de represalia que Canadá aplicó el año pasado a algunas importaciones estadounidenses, particularmente a los automóviles. Los funcionarios estadounidenses han señalado de forma reiterada que solo China y Canadá han tomado represalias contra Estados Unidos desde que Trump comenzó a trastocar el comercio mundial. En una conferencia de prensa después de un discurso severo en el que anunció los aranceles, Carney declaró que Canadá había sido atacado por Estados Unidos y que los dos países ahora están “en guerra”.

La semana pasada, Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, rechazó dicho planteamiento con el argumento de que Canadá es una potencia económica demasiado pequeña para luchar contra Estados Unidos. “No creo que se pueda estar en una situación de represalias mutuas con alguien que es 13 veces más grande que tú”, dijo Bessent en CNBC. El viernes, Trump intensificó aún más su retórica comercial. Dijo que podría “poner fin a todo el comercio con Canadá” y otros países que tienen superávits comerciales con Estados Unidos. Por otra parte, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que Carney había cancelado las conversaciones para ganar “ventaja política” en su país, no por lo que la parte estadounidense había ofrecido.

A medida que avanzaba la semana pasada, Carney dejó en claro que no tenía prisa por retomar las negociaciones y que, en cambio, estaba enfocado en diversificar el comercio de Canadá y expandir su economía nacional. “En el momento adecuado, se dará la conversación”, dijo. “Pero lo más importante que podemos hacer es no pasar todo el tiempo esperando junto al teléfono, a la espera de una llamada, actualizando las redes sociales para ver qué surge”. Muchos de los artículos estadounidenses que pronto enfrentarán aranceles canadienses del 15, 25 o 50 por ciento reflejan las exportaciones canadienses que ahora se topan con aranceles estadounidenses del 50 por ciento, particularmente la ropa y los productos de madera. Canadá revisó la lista para eliminar decenas de productos pesqueros después de que la industria pesquera canadiense dijo que la estrecha integración transfronteriza significaba que sus miembros también se verían perjudicados.

Los funcionarios canadienses han sugerido que muchos de los artículos en la mira provienen de estados donde los votantes apoyaron a Trump, aunque algunos analistas políticos cuestionan la presión real que esto ejercerá sobre la Casa Blanca. La lista también incluye artículos con poca relevancia para la economía canadiense, incluidas las bandas de metal que unen las gomas de borrar a los lápices, las bandas de identificación de aves migratorias y las incubadoras de huevos de peces.

Trump no ha impuesto aranceles a algunas de las mayores exportaciones de Canadá, incluidos el petróleo, el gas y muchos minerales, y ha eximido a muchos productos con suficiente contenido norteamericano para circular libres de aranceles en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las autopartes, por ejemplo, están sujetas a un arancel del 25 por ciento, pero generalmente cruzan la frontera sin incurrir en él. Como resultado, la tasa arancelaria promedio general de Canadá se mantiene baja en comparación con la que enfrentan la mayoría de los demás países, y la mayor parte de su comercio, en términos de valor en dólares, todavía está libre de aranceles.