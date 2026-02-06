Canadá perdió 25 mil empleos en enero, pero baja desocupación

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 6 febrero 2026
    Canadá perdió 25 mil empleos en enero, pero baja desocupación
    En términos interanuales, el mercado laboral mantuvo un crecimiento moderado, con 134 mil empleos más que los registrados en enero de 2025. FOTO: ESPECIAL.

El principal factor detrás de la bajada de la desocupación fue la reducción de la población activa

TORONTO.- La economía canadiense perdió 25.000 empleos netos en enero de 2026, pero la tasa de desempleo se redujo tres décimas hasta el 6.5% debido a que menos personas buscaron trabajo en el primer mes de 2026, informó este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

En diciembre de 2025, la tasa de paro del país se situó en el 6,8 %. Es la primera vez desde agosto de 2025 que la economía canadiense sufre una pérdida neta de empleo.

TE PUEDE INTERESAR: Las remesas a México caen un 4.6% en 2025 por las políticas migratorias de Trump

La destrucción de empleo de enero se concentró en el trabajo a tiempo parcial, que se redujo en unas 70 mil personas y fue compensada en parte por la creación de 45.000 trabajos de tiempo completo.

EC señaló que cerca de 94 mil personas dejaron de buscar empleo en enero, lo que hizo caer la tasa de participación laboral cuatro décimas, hasta el 6.5%.

Por sectores, la destrucción de empleo estuvo liderada por la industria manufacturera, que perdió cerca de 28 mil puestos en enero y acumula un descenso de más de 50 mil empleos en los últimos doce meses.

El retroceso se concentró en la provincia de Ontario, corazón industrial del país, y se produce en un contexto de menor demanda externa, ajustes de producción y creciente incertidumbre comercial vinculada a la evolución de la relación económica con Estados Unidos, principal socio comercial de Canadá.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
empleos

Localizaciones


Canadá

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Las pesadillas del Tío Richie

Las pesadillas del Tío Richie
true

Pinzas al narcoestado mexicano de la 4T
Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, fue detenido y trasladado al penal del Altiplano tras una investigación federal por presunta extorsión y secuestro

FGR documenta presunta red de secuestro y extorsión ligada al CJNG y al alcalde de Tequila
Invitación. El intérprete evitó revelar spoilers sobre su show de medio tiempo y pidió al público dejarse llevar por la música.

Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

Pensión del Bienestar... ¿Cómo consultar el saldo de tu Tarjeta sin salir de casa?
Conocido como ‘El Carnicero de Lyon’, Klaus Barbie fue el responsable de miles de ejecuciones y deportaciones durante la Segunda Guerra Mundial.

‘El Carnicero de Lyon’, la historia del jefe nazi que asesinó a casi 4 mil 500 judíos y nunca se arrepintió
Debut. El exintegrante de One Direction se presentará por primera vez en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

¿Vas a ir? Confirma Zayn Malik tres conciertos en México y uno será en Monterrey
Donovan Carrillo encabezará la actividad mexicana en Milano-Cortina 2026, junto a Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, en la participación tricolor dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Calendario de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026