CANADÁ pierde 42 mil empleos en medio de incertidumbre por guerra comercial con EU

Canadá perdió 42 mil empleos en agosto, un descenso del 0.2% con respecto al mes anterior, aunque la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 6.4%, informó este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

La caída puso fin a cuatro meses consecutivos de creación de empleo, periodo en el que la economía canadiense había añadido un total de 181 mil puestos de trabajo entre abril y julio.

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La tasa de empleo descendió una décima, hasta el 60.8%, mientras que la participación en el mercado laboral también cayó una décima, al 65%.

El informe se publica en un contexto de creciente incertidumbre para las industrias canadienses dependientes de las exportaciones a Estados Unidos, agravado por la reciente imposición de nuevos aranceles estadounidenses. Estadísticas Canadá señaló que durante los últimos 12 meses la tasa media de despidos en esas industrias fue del 0.9%, frente al 0.7% en el resto de los sectores.

Otro indicador de enfriamiento fue la evolución salarial: los salarios medios por hora aumentaron un 2% interanual, hasta 37.02 dólares canadienses (26.84 dólares estadounidenses o 23.08 euros), el ritmo más bajo desde noviembre de 2017, excluido 2021, afectado por las distorsiones de la pandemia.

El gobernador de la institución, Tiff Macklem, señaló el miércoles que, aunque las exportaciones, la inversión empresarial y la contratación habían repuntado en los últimos meses, la creciente incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial entre Canadá y EU puede llevar a las compañías a aplazar inversiones y nuevas contrataciones.

Macklem también indicó que las empresas están intentando adaptarse a los aranceles, las nuevas tecnologías y un entorno económico más incierto, pero advirtió de que los nuevos gravámenes estadounidenses ponen en riesgo la continuidad de la recuperación.

El Banco de Canadá calcula que los productos directamente afectados representan alrededor del 5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos, por lo que el impacto directo sobre el conjunto de la economía sería limitado, aunque el efecto indirecto de la incertidumbre podría ser más amplio.

HUBO SIETE MILLONES DE DESEMPLEADOS EN EU EN AGOSTO

La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en el 4.1% en agosto, cuando se crearon 162 mil puestos de trabajo, por encima de los 53 mil empleos estimados por analistas, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En el octavo mes del año se registraron aumentos en el sector de servicios de alimentación y bebidas y en la educación pública local, indica el BLS, que registra descensos en el área de la información.

La cifra de empleo de junio se revisó al alza y pasó de 20 mil a 31 mil al igual que el dato de julio, que se recuperó de una caída de 23 mil puestos a registrar una ganancia de 21 mil para un aumento conjunto de 55 mil plazas con respecto a los informes iniciales.

En total, el número de desempleados en agosto en EU se situó en unos 7 millones, un ligero incremento frente a los 6.9 millones del mes anterior.

Los adolescentes (14.1%) y los afroestadounidenses (6%) se mantienen entre los grupos más afectados, aunque el último índice reflejó una caída en comparación con los registros previos.

La tasa de desocupación disminuyó entre los asiáticos, hasta el 3.2%, mientras que la de los hombres (4%), las mujeres (3.5%) y los hispanos (4.8%) mostró pocos cambios, según el BLS.

En agosto, el empleo en los servicios de alimentación y bebidas aumentó en 59 mil puestos de trabajo, cifra muy superior al incremento mensual promedio de 12 mil plazas durante los 12 meses anteriores.

La educación pública local sumó 42 mil puestos, compensando en gran medida la disminución registrada el mes anterior, mientras que la manufactura continuó su tendencia alcista (16 mil), influenciada por ganancias de 6 mil empleos en la fabricación de maquinaria y la fabricación de productos metálicos manufacturados, cada uno.

El sector sanitario también evidenció aumentos (13 mil), con incrementos en los servicios de atención médica a domicilio (11 mil) y los hospitales (8 mil).

Mientras, las cifras registradas en la construcción apenas variaron en agosto (+22 mil), cuando el empleo en empresas contratistas especializadas en obras no residenciales mantuvo su tendencia al alza (+8 mil).

Por otra parte, el empleo en el sector de la información disminuyó en 23.000 puestos en agosto, con pérdidas en los proveedores de infraestructura informática, procesamiento de datos, alojamiento web y servicios conexos (-8 mil), en la industria editorial (-7 mil) y en los proveedores de radiodifusión y contenidos (-5 mil).

Entre las áreas que apenas registraron cambios en agosto de 2026 se incluyen la minería, canteras y extracción de petróleo y gas, el comercio mayorista y comercio minorista.

Tampoco varió significativamente en el transporte y almacenamiento, las actividades financieras, los servicios profesionales y empresariales, asistencia social y otros servicios.

El desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) que prevé reunirse los próximos 15 y 16 de septiembre para tomar decisiones sobre política monetaria.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3.5 y el 3.75% en su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del banco central.