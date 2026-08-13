Canadá y EU negocian para evitar la entrada en vigor de nuevos aranceles

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    Canadá y EU negocian para evitar la entrada en vigor de nuevos aranceles
    Fue hace días que Canadá advirtió a Estados Unidos que, si no se logra un acuerdo para evitar los nuevos gravámenes, aumentará la presión interna para responder con medidas de represalia. ESPECIAL.

Se busca llegar a un acuerdo antes de que la próxima semana entren en vigor nuevos aranceles a productos canadienses

TORONTO.- El ministro canadiense encargado del comercio con EE.UU., Dominic LeBlanc, se reunirá este jueves en Washington con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para intentar llegar a un acuerdo.

La reunión, a la que también asistirá la jefa negociadora canadiense, Janice Charette, fue confirmada eljueves por el Gobierno canadiense.

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En julio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que a partir del 19 de agosto Washington impondrá aranceles del 50% a algunos productos canadienses en respuesta a lo que calificó como “continua discriminación” y “trato desigual” al comercio estadounidense por parte de Ottawa.

Esos gravámenes se suman a los aranceles que EE.UU. mantiene sobre varios sectores canadienses, como el acero, el aluminio, la madera aserrada y automovilístico.

LeBlanc ya se reunió esta semana con Greer en Washington para intentar llegar a un acuerdo.Según señalaron medios canadienses, el Gobierno estadounidense ofreció el martes a Ottawa rebajar algunos aranceles sectoriales.

El Gobierno canadiense rechazó la propuesta estadounidense e indicó a Washington que la entrada en vigor de los nuevos aranceles el 19 de agosto obligaría a Ottawa a tomar medidas contra EE.UU.

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