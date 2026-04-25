Cancela EU viaje de representantes para sostener diálogo con Irán

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Internacional
/ 25 abril 2026
    Cancela EU viaje de representantes para sostener diálogo con Irán
    Estados Unidos ha insistido en que Irán se tiene que comprometer a no desarrollar un arma nuclear. AP

El presidente Donald Trump señaló que representantes iraníes respondieron con una nueva oferta para negociar, aunque aseguró que no es suficiente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

”Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor”, aseguró Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el avión presidencial, Air Force One, para volar a Washington.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/venezuela-pagara-la-defensa-de-nicolas-maduro-en-los-estados-unidos-OG20260538

No obstante, Trump pareció indicar que estas últimas bases para negociar recién presentadas por Irán tras la cancelación del viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán tampoco le satisfacen.

”Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente”, afirmó sin aportar más detalles.

Washington ha dicho públicamente que hay varias líneas rojas que le exige a Irán en las negociaciones, incluyendo exigencias centradas en el estrecho de Ormuz y el programa de enriquecimiento iraní, el cual Trump exige congelar durante 20 años, además de instar a Teherán a que se comprometa a no buscar nunca el desarrollo de un arma nuclear.

Al ser preguntado sobre si se está planteando extender el alto el fuego que él mismo declaró unilateralmente el pasado martes, Trump aseguró que “ni siquiera” lo ha pensado.

”Negociaré con quienquiera que esté al cargo. Ellos no parecen saberlo. Están peleando entre ellos. Principalmente, creo que no se están peleando para no ser líder, porque nos hemos cargado a dos niveles de su cúpula. Si quieren pueden llamarme. Nosotros tenemos todas las cartas. Hemos ganado en todo”, añadió el republicano.

La decisión de Trump de cancelar el viaje de Kushner y Witkoff para mantener una segunda ronda de contactos con Irán mediada por Pakistán, se produjo poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonara hoy la capital paquistaní.

Según confirmaron fuentes diplomáticas paquistaníes a EFE, Araqchí abandonó la capital de Pakistán con rumbo a Omán tras una jornada de reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes.

Araqchí ya había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington.

Entre tanto, Teherán mantiene su bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras que Washington está impidiendo a su vez que buques con origen o destino en puertos iraníes puedan transitar por el paso marítimo, crítico para el comercio global de hidrocarburos.

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