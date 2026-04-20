Cancelan celebración del 5 de mayo en Chicago por temor a ICE

El 20 de abril se reportó que las fiestas tradicionales del 5 de mayo en las comunidades mexicanas de La Villita, en Chicago, serán canceladas por miedo a redadas de ICE.

Durante la segunda administración presidencial de Trump, las redadas migratorias de ICE se han vuelto una amenaza constante para las comunidades multiculturales en los Estados Unidos.

Por ello, para evitar eventos de violencia como el de Renee Nicole Good y el Alex Jeffrey Pretti, los organizadores de la Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla informaron que los asistentes del icónico evento tienen miedo y procuran evitar reuniones públicas.

Aseguran que la Operación Midway Blitz, propuesta por el gobierno federal en contra del estatal de Illinois en el 2025, dejó repercusiones e incertidumbre en las comunidades, especialmente las mexicanas.

‘La decisión se da debido a los grandes retos que sigue enfrentando nuestra comunidad mexicana en esta administración. Muchas familias tienen miedo e incertidumbre debido al incremento de operaciones migratorias y por las amenazas de redadas, señalaron en el comunicado.

En el reporte agregaron la crítica de que ‘no hay nada que celebrar’, ya que las acciones del gobierno federal, presuntamente, lograron oprimir las actividades de las comunidades migrantes de origen mexicano en La Villita, Pilsen, Las Empacadoras y otras del suroeste de Chicago.