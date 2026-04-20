Cancelan celebración del 5 de mayo en Chicago por temor a ICE

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Internacional
/ 20 abril 2026
    Cancelan celebración del 5 de mayo en Chicago por temor a ICE
    Cancelan desfile del 5 de mayo por miedo a redada antimigrante Vanguardia

El desfile fue cancelado por primera vez en el 2025 a causa del temor antimigrante, implementado en la Operación Midway Blitz

El 20 de abril se reportó que las fiestas tradicionales del 5 de mayo en las comunidades mexicanas de La Villita, en Chicago, serán canceladas por miedo a redadas de ICE.

Durante la segunda administración presidencial de Trump, las redadas migratorias de ICE se han vuelto una amenaza constante para las comunidades multiculturales en los Estados Unidos.

Por ello, para evitar eventos de violencia como el de Renee Nicole Good y el Alex Jeffrey Pretti, los organizadores de la Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla informaron que los asistentes del icónico evento tienen miedo y procuran evitar reuniones públicas.

Aseguran que la Operación Midway Blitz, propuesta por el gobierno federal en contra del estatal de Illinois en el 2025, dejó repercusiones e incertidumbre en las comunidades, especialmente las mexicanas.

La decisión se da debido a los grandes retos que sigue enfrentando nuestra comunidad mexicana en esta administración. Muchas familias tienen miedo e incertidumbre debido al incremento de operaciones migratorias y por las amenazas de redadas, señalaron en el comunicado.

En el reporte agregaron la crítica de que ‘no hay nada que celebrar’, ya que las acciones del gobierno federal, presuntamente, lograron oprimir las actividades de las comunidades migrantes de origen mexicano en La Villita, Pilsen, Las Empacadoras y otras del suroeste de Chicago.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/jefe-interino-de-ice-y-supervisor-del-plan-de-deportacion-masiva-de-trump-renuncia-a-cargo-IF20077609

Aunque en México, la celebración del 5 de mayo no toma tanta relevancia como el 16 de septiembre, en los Estados Unidos las comunidades mexicanas han adaptado el día de la Batalla de Puebla contra el ejército de Napoleón III, como una celebración para festejar la cultura mexicana.

Mantenemos la esperanza de que las condiciones mejoren, permitiéndonos reunirnos nuevamente para celebrar nuestra cultura y tradiciones. Esperamos continuar con las festividades del 5 de Mayo durante muchos años más, cuando nuestra comunidad pueda hacerlo de forma segura y con tranquilidad’ indicó el comunicado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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