Cárceles guatemaltecas son una 'bomba de tiempo', dice ministro; refuerzos en la Frontera Sur

Internacional
/ 22 enero 2026
    Cárceles guatemaltecas son una ‘bomba de tiempo’, dice ministro; refuerzos en la Frontera Sur
    FOTO: CUARTO OSCURO | Carolina Jiménez Mariscal

Tras motines simultáneos en prisiones y eventos de inseguridad de Guatemala, el gobierno estableció Estado de Sitio por 30 días

Las cárceles de Guatemala son una “bomba de tiempo permanente” y representan una amenaza directa para la seguridad nacional, según la advertencia del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, tras una grave crisis causada por motines simultáneos en tres centros penitenciarios y una serie de ataques coordinados de pandillas, que culminaron el domingo con la muerte de 10 policías.

En conferencia de prensa, Villeda explicó que el sistema penitenciario está colapsando: las 23 cárceles del país, diseñadas para albergar a 6.000 reclusos, ahora albergan a aproximadamente 23.000, con una sobrepoblación del 340%.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupación en la Frontera Sur con Guatemala; ciudadanos exigen mayor seguridad

El funcionario advirtió que la insuficiencia de las instalaciones, según los estándares internacionales, imposibilita cualquier estrategia de seguridad eficaz sin antes restablecer el control de las cárceles.

El ministro señaló que la respuesta del Estado fue rápida y que, en menos de 24 horas, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de las instalaciones y liberaron a los rehenes.

Villeda anunció entonces la construcción de dos nuevas cárceles y reiteró que el gobierno no negociará con las organizaciones criminales responsables de los ataques contra las fuerzas del orden.

PREOCUPACIONES EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO

Después que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, estableció Estado de Sitio para contrarrestar las amenazas del crimen organizado en su país, preocupaciones de la población de México, especialmente de Chiapas, ha expresado su preocupación.

Civiles y empresarios han exigido que se refuerce la seguridad de la frontera sur que colinda con Guatemala, para evitar que presuntos miembros de pandillas, catalogadas por los Estados Unidos como terroristas, busquen asilo migratorio en Chiapas.

Por ello, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó el despliegue de elementos de seguridad en la frontera sur.

Se están tomando muchas previsiones, principalmente con la coordinación con las Fuerzas Armadas de Guatemala. Se hacen juntas de comandantes fronterizos y este es uno de los temas a los que se les está dando prioridad; se han incrementado los despliegues a ambos lados de la frontera’ afirmó Trevilla.

TE PUEDE INTERESAR: Guatemala declara estado de emergencia tras muerte de ocho policías en violencia entre pandillas en prisión

Se detalló que el esfuerzo de seguridad será coordinado entre las autoridades de Guatemala, en su territorio, y las de México, en las entradas fronterizas.

