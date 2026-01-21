Cardenales católicos advierten que la política exterior bajo Trump pone en riesgo el sufrimiento global

Los líderes de la Iglesia citan las amenazas de Groenlandia, las acciones en Venezuela y los recortes de ayuda como factores que socavan la dignidad humana y la paz

Tres cardenales de la Iglesia católica estadounidense criticaron la política exterior de la administración Trump, diciendo que su impulso para obtener o apoderarse de Groenlandia, la reciente acción militar en Venezuela y los recortes a la ayuda humanitaria corren el riesgo de “destruir las relaciones internacionales y hundir al mundo en un sufrimiento incalculable”.

“El papel moral de nuestro país a la hora de enfrentar el mal en todo el mundo, defender el derecho a la vida y la dignidad humana y apoyar la libertad religiosa está bajo examen”, afirma una declaración conjunta de Blase Cupich, Robert McElroy y Joseph Tobin, arzobispos de Chicago, Washington DC y Newark, Nueva Jersey, respectivamente.

“Y la construcción de una paz justa y sostenible, tan crucial para el bienestar de la humanidad ahora y en el futuro, se está reduciendo a categorías partidistas que fomentan la polarización y políticas destructivas”, añadió.

Sin nombrar a Donald Trump, la declaración del lunes continuó: “Buscamos una política exterior que respete y promueva el derecho a la vida humana, la libertad religiosa y la mejora de la dignidad humana en todo el mundo, especialmente a través de la asistencia económica”.

Fue la segunda vez en dos meses que los altos mandos de la Iglesia católica estadounidense –con más de 50 millones de miembros– afirmaron su convicción de que la administración del presidente no había logrado defender la dignidad humana básica.

En noviembre, unos seis meses después de que el Papa León XIV se convirtiera en el primer pontífice de la Iglesia nacido en Estados Unidos, la conferencia de obispos católicos del país condenó colectivamente la campaña de deportación masiva de Trump, así como su “difamación” de los inmigrantes para justificarla.

Mientras tanto, en un discurso pronunciado el 9 de enero en el Vaticano, el Papa León XIV había expresado su preocupación por cómo “una diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo reemplazada por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados”.

“La guerra ha vuelto a estar de moda y el entusiasmo por ella se extiende”, declaró Leo en su discurso , menos de una semana después de la intervención militar estadounidense en Venezuela y en medio de la obsesión de Trump con Groenlandia. “Se busca la paz mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio. Esto amenaza gravemente el Estado de derecho, que es la base de toda coexistencia civil pacífica”.

De manera similar, la declaración de Cupich, McElroy y Tobin decía: “renunciamos a la guerra como instrumento para intereses nacionales estrechos y proclamamos que la acción militar debe ser vista sólo como un último recurso en situaciones extremas, no como un instrumento normal de política nacional”.

La declaración aludió al ataque ocurrido la madrugada del 3 de enero en Caracas, donde las fuerzas estadounidenses capturaron al dictador venezolano Nicolás Maduro por cargos relacionados con el narcotráfico. También se refirió a la decisión de Trump de reducir la ayuda exterior tras el inicio de su segunda presidencia a principios de enero de 2025, a sus recientes amenazas de tomar Groenlandia por la fuerza para Estados Unidos si fuera necesario, y a la guerra en curso de Rusia en Ucrania .

Según la declaración de los cardenales, esos acontecimientos en conjunto habían encendido “el debate más profundo y abrasador sobre el fundamento moral de las acciones de Estados Unidos en el mundo desde el final de la guerra fría”.

En comentarios a él atribuidos y que acompañaron la declaración conjunta, Tobin dijo que evitar las “relaciones pacíficas entre las naciones” corría el riesgo de “intensificar las amenazas y los conflictos armados... destruyendo las relaciones internacionales y sumiendo al mundo en un sufrimiento incalculable”.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se toman decisiones que condenan a millones de personas a vivir atrapadas permanentemente al borde de la existencia”, señaló Cupich por separado.

McElroy, por su parte, agregó: “En nuestro actual debate nacional sobre los contornos fundamentales de la política exterior estadounidense, ignoramos esta realidad a costa de los intereses más verdaderos de nuestro país y las mejores tradiciones de esta tierra que amamos”.

En una declaración del martes, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, sostuvo en parte que «la política exterior del presidente Trump es inequívocamente moral». Kelly también afirmó que las acciones de Trump habían «hecho del mundo un lugar más seguro y estable».

Trump ha insistido en que la captura de Maduro fue legal y necesaria para la seguridad nacional. En cuanto a Groenlandia, Trump ha sostenido que Estados Unidos también necesita el control de la isla rica en recursos para su seguridad nacional. El ejército estadounidense ya cuenta con una base militar en Groenlandia, una región semiautónoma de Dinamarca, aliada de la OTAN.

La administración Trump ha declarado anteriormente que desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) porque sus proyectos eran un despilfarro financiero, al tiempo que impulsaban una agenda liberal a la que el presidente se oponía. Y, según informes de Reuters, Trump afirmó recientemente que era Ucrania quien obstaculizaba un acuerdo de paz que ponía fin a la guerra dentro de sus fronteras, y no Rusia, que la invadió en febrero de 2022.