La red ferroviaria española, bajo la lupa tras el segundo accidente mortal en pocos días

Un conductor en prácticas muere en un accidente cerca de Barcelona pocos días después de que 43 personas murieran en una colisión entre dos trenes de alta velocidad

La red ferroviaria de España está bajo escrutinio después de que un tren de cercanías se estrellara cerca de Barcelona pocos días después de que al menos 43 personas murieran y 152 resultaran heridas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Macron no está a favor de boicotear el Mundial 2026 por las amenazas a Groenlandia de Trump

El segundo accidente en dos días ocurrió aproximadamente a las 9 p.m. del martes cuando un muro de contención se derrumbó sobre la vía cerca de Gelida, en la región de Cataluña, en el noreste de España, descarrilando un tren local.

Un aprendiz de conductor, llamado Fernando Huerta, de 27 años y natural de Sevilla, murió y 41 personas resultaron heridas, cinco de ellas en estado crítico.

Se cree que el muro se derrumbó debido a las lluvias inusualmente fuertes que sufre Cataluña. Sin embargo, como medida de precaución, la red de la región se desconectó a la espera de las inspecciones, dejando varadas a cientos de miles de personas y provocando el caos en las carreteras.

Ese mismo día, varias personas resultaron heridas, ninguna de gravedad, cuando un tren en la costa del Maresme, al norte de Barcelona, chocó contra una roca en la vía. Tras un retraso, el tren pudo continuar su viaje.

Los incidentes han llevado al mayor sindicato de conductores de trenes de España a convocar una huelga indefinida para exigir garantías para la seguridad de la profesión.

“Exigiremos responsabilidades penales a los responsables de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria”, declaró el sindicato Semaf en un comunicado el miércoles. Afirmó que no podía aceptar “el constante deterioro de la red ferroviaria” y exigió “nuevas medidas urgentes”.

Aunque la causa de la colisión del lunes por la noche en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, aún no está clara, la grabadora de la caja negra del tren reveló que el conductor del tren de alta velocidad de Málaga a Madrid había advertido al centro de control que estaba en problemas momentos antes.

Se oye al maquinista decir: «Tengo un enganchón cerca de Adamuz». Según Adif, la operadora ferroviaria, el problema mencionado estaba relacionado con la conexión entre el sistema operativo del tren y la catenaria. El centro de control le indica que desconecte el tren de la catenaria; el maquinista responde que ya lo ha hecho.

Le ordena al controlador que detenga todos los trenes que se aproximan y este le informa que no hay ninguno, pero momentos después, el tren de alta velocidad choca con un tren regional que se dirige en dirección contraria. Se oye entonces al conductor decir que el tren se ha descarrilado y llamar a los servicios de emergencia.

Los dos accidentes han centrado la atención en la red ferroviaria, tanto en los casi 4.000 kilómetros (2.485 millas) de la súper eficiente red de alta velocidad AVE, construida en su mayor parte con financiación de la UE, como en los servicios regionales crónicamente poco fiables y con financiación insuficiente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, subrayó durante una entrevista con la cadena Telecinco que ambos accidentes no guardaban ninguna relación. Sin embargo, los partidos de la oposición han aprovechado la oportunidad para presionar al gobierno.

“Esto es demasiado”, escribió en X el líder del partido derechista Popular, Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que exigía una “aclaración inmediata” sobre el estado de los ferrocarriles del país.

En declaraciones a los periodistas el martes antes del accidente en el área de Barcelona, la portavoz del partido de extrema derecha Vox, Pepa Millán, afirmó que los españoles ahora tenían “miedo de subir a un tren”.

Sin embargo, aunque los últimos accidentes suscitan preocupación por la seguridad, según las estadísticas de la UE, la red ferroviaria española es una de las más seguras de Europa. Según el mismo informe, en 2024 un total de 16 pasajeros fallecieron en accidentes en las redes ferroviarias europeas, entre ellos un pasajero en España. Durante el mismo período, se registraron 20.000 muertes en las carreteras europeas.