Carlos III rezará junto al papa León XVI en el que es considerado como un evento histórico
El rey británico acompañado de su esposa Camila harán una visita al Vaticano; será un encuentro entre católicos y anglicanos separados desde hace cinco siglos tras el rompimiento con la Santa Sede por el rey Enrique VIII
LONDRES- Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila, viajarán este miércoles a la Ciudad del Vaticano para una histórica visita de Estado a la Santa Sede en el marco del Jubileo en la que el monarca y el papa León XIV compartirán un inédito rezo en la Capilla Sixtina.
La imponente obra cumbre de Miguel Ángel Buonarroti será “por primera vez en muchos siglos” testigo de un “servicio ecuménico único”, una ceremonia religiosa que busca la unidad entre iglesias cristianas, según informó el Palacio de Buckingham en un comunicado con los detalles de la visita.
Este evento no tiene precedentes desde la reforma anglicana, cuando en 1534 el entonces rey británico Enrique VIII rompiera con Roma tras el intento frustrado de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, algo a lo que el papa Clemente VII no accedió, lo que le llevó a autoproclamarse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra.
Desde entonces, no existe constancia de que un monarca británico haya compartido un momento de oración en uno de los enclaves más importantes del cristianismo y donde el pasado 8 de mayo fue elegido como sucesor de Pedro el papa León XIV.
“CUIDADO DE LA CREACIÓN”
Tal extraordinario evento estará centrado en el tema del “Cuidado de la creación”, acorde a la vocación ambientalista de Carlos III y al compromiso del actual pontífice de continuar el legado del papa Francisco en cuanto al fomento del cuidado y protección del medio ambiente.
Tras el servicio religioso, que contará con el acompañamiento musical de los niños del Coro de la Capilla Real del rey y el Coro de la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, junto al Coro de la Capilla Sixtina, el monarca y el papa mantendrán un encuentro sobre sostenibilidad en la Sala Regia del Palacio Apostólico.
Será la sexta ocasión en la que Carlos III se reúna con un pontífice. El monarca mantuvo encuentros privados con San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.
En total, cinco visitas como príncipe de Gales, la primera de ellas el 29 de abril de 1985 con la difunta princesa Diana, y una como rey, el pasado 9 de abril, pocos días antes del fallecimiento del papa argentino.
LA BASÍLICA “INGLESA” DE SAN PABLO EXTRAMUROS
Tras la visita a la Santa Sede, Carlos III acudirá junto a la reina Camila para otro servicio ecuménico a la basílica papal de San Pablo Extramuros, un templo muy vinculado a la monarquía británica del que, hasta la separación de Roma, los reyes eran sus protectores.
En 1966, este templo acogió un importante encuentro entre el entonces papa Pablo VI y el arzobispo de Canterbury, Michael Ramsey, donde se selló una reconciliación simbólica entre Roma y Londres, y su escudo heráldico está rodeado de la insignia de la Orden de la Jarretera, la más importante y antigua de caballería del Reino Unido.
Allí, Carlos III recibirá el título de ‘Royal Confrater’ (Hermano real) y se le agasajará con un asiento especial decorado con su escudo de armas en el que se sentará durante el servicio religioso, y que permanecerá expuesto en el ábside de la basílica para el futuro uso del monarca y sus sucesores.
Posteriormente, el rey participará en encuentros en el Pontificio Colegio de Beda, un seminario que forma a sacerdotes de la Commonwealth, mientras que la reina se reunirá con diez hermanas católicas de la Unión Internacional de Superiores Generales.
Esta visita pretende profundizar aún más las relaciones entre ambas ramas, lo que inició la madre de Carlos III, la difunta reina Isabel II, que en 1961 se convirtió en la primera monarca británica en hacer una visita oficial a la Santa Sede desde la reforma.
CATÓLICOS Y ANGLICANOS SEPARADOS DESDE HACE CINCO SIGLOS
Los reyes británicos Carlos III y Camila visitaran este jueves la Santa Sede para reunirse con el papa León XIV, en un encuentro que el Vaticano confía que sirva para profundizar los lazos con la Iglesia anglicana, una tarea a la que ya se han encomendado los anteriores pontífices.
El pasado 9 de abril, los monarcas británicos se presentaron por sorpresa en la Casa de Santa Marta, la residencia del papa Francisco, durante un viaje de Estado por Italia para saludar al pontífice, que se encontraba convaleciente tras pasar 38 días en el hospital, y que falleció solo unos días después, el 21 de abril.
Anteriormente, cuando Carlos era aún príncipe de Gales, la pareja real se había reunido con Francisco el 4 de abril de 2017 y en octubre de 2019 ambos se encontraron durante la canonización de san John Henry Newman.
En esta ocasión, los reyes estarán acompañados por autoridades eclesiásticas anglicanas, pero no por Sarah Mullally, la primera mujer arzobispo de Canterbury, elegida el pasado 3 de octubre para sustituir a Justin Welby al frente de la Iglesia anglicana, quien asumirá el cargo formalmente el próximo mes de enero.
CINCO SIGLOS DE SEPARACIÓN
La Iglesia anglicana surgió en 1534 tras el cisma provocado por la disputa entre el rey Enrique VIII con Roma a raíz de la anulación en 1531 de su matrimonio con Catalina de Aragón, su primera esposa, hija de los Reyes Católicos de España y tía del emperador Carlos V.
En 1534 el rey se hizo reconocer jefe de la Iglesia de Inglaterra mediante la promulgación de la denominada Acta Suprema que también consagraba la separación de la Iglesia anglicana de la obediencia del papa.
Pese a los desencuentros dogmáticos y a que en 1896 el papa León XIII negó, mediante la bula Apostolicae Curae, la validez de las ordenaciones anglicanas, el diálogo entre ambas iglesias, aunque con altibajos, nunca se ha interrumpido.
El impulso más importante se dio a raíz del Concilio Vaticano II (1962-1965), durante el Pontificado de Juan XXIII, que abrió una nueva etapa.
En marzo de 1966 se produjo el primer encuentro formal entre los líderes de la Iglesia católica y la Comunión Anglicana en 400 años, una reunión en Roma entre el papa Pablo VI y el arzobispo de Canterbury, Michael Ramsey, que firmaron una declaración conjunta por la que ambas confesiones se comprometían a buscar el acercamiento.
El acercamiento y los encuentros se mantuvieron, y en 2000 el arzobispo de Canterbury, George Carey, asistió en Roma junto a Juan Pablo II a la apertura de la Puerta santa de San Pablo Extramuros con ocasión del Jubileo, en una celebración ecuménica sin precedentes.
Las diferencias entre católicos y anglicanos radican sobre todo en el misterio de la Eucaristía, el orden sagrado y la autoridad de la Iglesia.
Sin embargo, posteriormente se han añadido otras discrepancias: los anglicanos permiten la ordenación de las mujeres como sacerdotes (la primera en 1994) y obispos (2015), y también aceptan la ordenación de homosexuales (2013), admiten la comunión eucarística de divorciados vueltos a casar y aprueban los métodos anticonceptivos.
En octubre de 2009 el Vaticano anunció su disposición a acoger en la Iglesia católica a los anglicanos que lo desearan sin tener que renunciar a sus ritos, para lo que aprobó la Constitución apostólica Anglicanorum Coetibus.
VISITAS DE PAPAS AL REINO UNIDO
La primera visita de un papa al Reino Unido fue la de Juan Pablo II en junio de 1982 y hubo que esperar a 2010 para que regresase otro papa, Benedicto XVI.
El viaje de Juan Pablo II, el primero desde el cisma de 1534, coincidió con la Guerra de las Malvinas entre el Reino Unido y Argentina, y no hubo encuentros con la reina Isabel II o las autoridades eclesiásticas anglicanas.