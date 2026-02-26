Caso de ‘Gotera’ en Seúl: mujer es arrestada tras preguntarle a ChatGPT cómo adulterar bebidas

El 26 de febrero se reportó la detención de una mujer surcoreana, de apellido Kim, por presuntos crímenes de homicidios en moteles de Gangbuk-gu, distrito de Seúl.

Según las autoridades surcoreanas, la asesina utilizaba el mismo método que las ‘goteras’ en México. Les entregaba bebidas adulteradas a sus víctimas. Supuestamente, su lapso de actividad prevaleció desde diciembre del 2025 hasta febrero.

Hasta el momento, se le ha vinculado a 4 casos. Dos de las víctimas fueron encontradas sin vida en sus respectivos moteles, mientras que otros dos sobrevivieron a la bebida adulterada.

Según las autoridades, la presunta culpable vertía medicamento psiquiátrico en las bebidas alcohólicas de sus víctimas, durante salidas en bares, cenas o karaokes. Este mismo modus operandi resonó en México, cuando grupos de mujeres, presuntamente escorts, vertían medicamentos para los ojos en sus víctimas, causando leve parálisis. Pero la dosis podría causar la muerte.

LA IA ‘CHATGPT’ COMO EVIDENCIA DE HOMICIDIO

Su arresto se registró el 19 de febrero. Fue detenida por homicidio y por violar la Ley de Control de Narcóticos.

TE PUEDE INTERESAR: Así es cómo puedes identificar si una bebida alcohólica está adulterada, según Profeco y el SAT

Las autoridades, además de reunir evidencias gracias a las cámaras de vigilancia y estudios forenses, lograron correlacionar el caso por las preguntas que la detenida, Kim, le hizo a ChatGPT sobre qué pasaba si mezclaba medicamentos con alcohol.