Caso de niña desaparecida expone las fallas del sistema judicial francés

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    Caso de niña desaparecida expone las fallas del sistema judicial francés
    La policía francesa vigila un silo agrícola donde ayer se encontró un cuerpo durante la búsqueda de Lyhanna, la niña desaparecida de 11 años, en Puycasquier, suroeste de Francia. AP/Frederic Lancelot

El caso acaparó la atención nacional y hasta el mundo político, desde que la menor desapareció en la región suroccidental de Gers el 29 de mayo

PARÍS- Una tormenta de recriminaciones se desató en Francia el viernes por fallas en el sistema judicial que mantuvieron libre a un hombre ahora sospechoso de la desaparición y muerte de una niña de 11 años, pese a las denuncias de que se aprovechaba de adolescentes jóvenes.

Días de búsquedas terminaron con el hallazgo del cuerpo de la niña identificada por la policía como Lyhanna, en un silo de grano en desuso. El caso ha acaparado la atención nacional y hasta el mundo político, desde que la menor desapareció en la región suroccidental de Gers el 29 de mayo.

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Los avisos policiales indicaban que llevaba una camiseta a rayas blancas y negras, pantalones cortos negros y calcetines amarillos con la marca de la serie japonesa de manga “One Piece”.

Tras seis días de búsqueda por parte de la policía y voluntarios, las autoridades anunciaron el jueves que se había encontrado el cuerpo de una menor vestida con “ropa similar”.

La policía fue conducida al silo de grano por un reporte de que el sospechoso detenido había trabajado allí anteriormente, indicó en un comunicado el viernes por la noche el fiscal de la región de Gers, Olivier Naboulet.

$!La policía inspecciona vehículos durante la búsqueda de pruebas en el caso de la desaparición de Lyhanna, de 11 años, en Fleurance, al suroeste de Francia.
La policía inspecciona vehículos durante la búsqueda de pruebas en el caso de la desaparición de Lyhanna, de 11 años, en Fleurance, al suroeste de Francia. AP/Frederic Lancelot

La coincidencia de ADN confirmó que el cuerpo era el de Lyhanna, pero se necesita más trabajo de autopsia para determinar la causa de muerte, manifestó Naboulet.

El presidente Emmanuel Macron se sumó a la oleada de consternación y manifestó que el caso había revelado grietas en el sistema y que estaba “conmocionado”.

“Las cosas no ocurrieron como debían. Eso está claro. Y por eso es inaceptable”, afirmó Macron. “No podemos mirar a su familia a la cara y decir que todo salió bien”.

Medios franceses han informado que un hombre de 41 años detenido fue visto frente a la escuela de Lyhanna en la localidad de Fleurance, en Gers, y que se le vio en cámaras de vigilancia se le vio conduciendo con ella en su coche. Según esos reportes, dijo a los investigadores que la dejó cerca de la piscina municipal.

La fiscal de la región de Gers, Clémence Meyer, señaló esta semana que niñas y sus familias habían presentado anteriormente múltiples denuncias contra el sospechoso, incluidas acusaciones de violación.

La fiscal indicó que se investigó una denuncia de que el hombre violó a una menor en su domicilio en la región de Gers en 2020, con evaluaciones médicas y entrevistas policiales, pero las autoridades cerraron el caso en 2024 por falta de pruebas.

El hombre era objeto de otra investigación policial por una presunta violación cuando Lyhanna desapareció. La menor de ese caso alega que el sospechoso la violó repetidamente en su casa en 2024 y 2025, explicó la fiscal. Ese expediente ha ido pasando de una jurisdicción a otra.

Meyer añadió que esta semana otra denuncia fue presentada contra el hombre por la presunta violación de una menor.

El gobierno ha iniciado una investigación. El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, dijo que los funcionarios revisarán el tiempo que tardó en trasladarse el trabajo del caso entre jurisdicciones, por qué la información se transmite en papel y no de forma electrónica, por qué la policía aparentemente no siguió órdenes y “por qué no intervenimos pese a muchos meses de denuncias contra el hombre”.

“Es completamente inaceptable”, declaró Darmanin el jueves. “Todos estamos asombrados por este error”.

Dijo que esto revela “nuestra mala organización y, sin duda, el hecho de que en el Ministerio de Justicia y en otros lugares no nos tomamos en serio las palabras de los niños”.

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