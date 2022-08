Casos de polio en Estados Unidos revelan un raro riesgo de la vacuna oral

Hace unos meses, autoridades de Israel detectaron polio en un niño de 3 años que no estaba vacunado, el cual sufrió parálisis. Varios otros menores, casi todos no vacunados, también tenían el virus, pero no desarrollaron síntomas.

En junio, las autoridades británicas informaron que habían encontrado evidencia en aguas residuales de que el virus se estaba propagando, aunque no se identificó ninguna infección entre la población. La semana pasada, el gobierno dijo que se pondría una dosis de refuerzo a disposición de todos los niños de Londres de entre 1 y 9 años.

En Estados Unidos, un adulto joven no vacunado sufrió parálisis en las piernas después de contraer la enfermedad, revelaron funcionarios de Nueva York el mes pasado. También se han encontrado rastros del virus en las aguas residuales de Nueva York, lo que deja entrever que está propagándose. Pero las autoridades aseguraron que no planean una campaña de aplicación de dosis de refuerzo, porque creen que la elevada tasa de vacunación en la entidad debería ofrecer protección suficiente.

Análisis genéticos mostraron que los virus detectados en los tres países “se derivaban de las vacunas”, lo que significa que eran versiones mutadas de un virus que se originó en la vacuna oral.

La vacuna oral en cuestión ha sido utilizada desde 1988 porque es barata, fácil de administrar, se colocan dos gotas directamente en la boca de los niños, y es mejor para proteger a poblaciones enteras en donde la polio se está propagando. Contiene una forma debilitada del virus vivo.

Pero también puede causar poliomielitis a entre dos y cuatro niños por cada 2 millones de dosis. En casos sumamente raros, la versión debilitada del virus puede mutar en una forma más peligrosa y desencadenar brotes, en especial en lugares con poca higiene y bajos niveles de vacunación. Se requieren cuatro dosis para contar con el esquema completo.