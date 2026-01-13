Causan catástrofes naturales daños por 224 mil millones de dólares en 2025

FRANKFORT- Catástrofes naturales como incendios, inundaciones, tormentas y terremotos causaron en 2025 pérdidas de 224 mil millones de dólares (unos 191,450 millones de euros), de las cuales 108 mil millones de dólares (92,308 millones de euros) estaban asegurados, según cifras de la reaseguradora Munich Re.

La reaseguradora muniquesa Munich Re informó de que los daños por desastres naturales bajaron en 2025 mucho respecto al 2024, cuando llegaron a 368 mil millones de dólares (314,530 millones de euros), de los cuales 147,000 millones de dólares (125,641 millones de euros) estaban asegurados.

Los desastres causados por el clima contabilizaron el 92 % de todas las pérdidas en 2025 y el 97 % de las pérdidas aseguradas.

Unas 17,200 personas murieron en 2025 como consecuencia de las catástrofes naturales, muchas más que el año anterior (11 mil muertos en 2024).

No obstante, la cifra de muertos se sitúa por debajo de la media de los últimos diez años de 17,800 muertos y de los treinta últimos años de 41,900 muertos.

LOS INCENDIOS FORESTALES EN LOS ÁNGELES, EL DESASTRE NATURAL MÁS COSTOSO

Los incendios de Los Ángeles (EEUU) en enero del año pasado son con diferencia el desastre natural más costoso de 2025 con unas pérdidas de 53 mil millones de dólares (45,300 millones de euros), de las cuales 40 mil millones de dólares estaban asegurados (34,188 millones de euros).