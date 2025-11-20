Rompe récord de viento de 405 km/h el histórico huracán Melissa

Se ha verificado una lectura de viento récord de 405 kilómetros por hora, medida por una sonda lanzada desde un avión cazahuracanes de la NOAA durante una misión al huracán Melissa, lo que lo convierte en el huracán con vientos más fuertes jamás registrados.

La asombrosa ráfaga rompió el récord anterior de vientos fuertes registrado en el Pacífico occidental durante el tifón Megi en 2010, que se verificó en 400 kilómetros por hora.

La colosal lectura del viento fue verificada por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (USNSF NCAR), la organización responsable del desarrollo original de las radiosondas lanzadas hace décadas, que continúa proporcionando las únicas radiosondas lanzadas operativas utilizadas en todo el mundo.

Las radiosondas son instrumentos meteorológicos del tamaño de una lata de Pringles que se lanzan desde aviones de investigación hacia tormentas tropicales y que recopilan mediciones de datos cruciales, como presión, humedad, temperatura y viento, que luego se envían de vuelta a los aviones de investigación para informar posteriormente a los modelos de pronóstico.

Cuando una flota de radiosondas fue lanzada desde el avión cazahuracanes hacia el furioso huracán Melissa en su aproximación a Jamaica, los investigadores a bordo del avión notaron una medición que llamó su atención: una asombrosa lectura de viento de 252 mph, el viento de huracán más fuerte jamás captado por una radiosonda, según el USNSF NCAR.

Tras recibir vía satélite la lectura potencialmente récord, el Centro Nacional de Huracanes contactó con investigadores del USNF NCAR para verificar la estadística.

Tras someter la lectura de la sonda a una serie de pruebas, no se encontraron anomalías y se verificó oficialmente el nuevo récord de vientos huracanados más fuertes.

Verificar las lecturas de viento mediante pruebas rigurosas es una necesidad para determinar la validez de una ráfaga, y en el pasado se descartaban posibles récords por no cumplir con el estándar requerido.

Según el USNSF NCAR, una posible ráfaga récord del huracán Katrina fue descartada al detectarse problemas sustanciales en el proceso de grabación.

Tras su despliegue, las radiosondas despliegan un paracaídas y registran mediciones de dos a cuatro veces por segundo mientras se desplazan a través del huracán, recopilando las estadísticas esenciales que los meteorólogos utilizan para rastrear el movimiento de la tormenta y emitir alertas en las zonas afectadas.

La lectura de viento de 252 mph se midió justo antes de que la sonda se sumergiera en el Océano Atlántico, en un entorno extremadamente peligroso prácticamente imposible de medir por cualquier otro medio.

La lectura verificada del viento es solo otro récord asociado con el huracán Melissa, un huracán monstruoso y mortal de categoría 5 que está empatado como el huracán atlántico más fuerte en tocar tierra registrado.