A un mes de la caída de Maduro, persiste la incertidumbre en Venezuela

A un mes de la captura del dictador Nicolás Maduro, que marcó el inicio de una nueva etapa política, y en ausencia de cambios tangibles, la sociedad venezolana permanece en suspenso y con la esperanza de revertir años de crisis, corrupción y deterioro institucional.

Fue el pasado 3 de enero que la captura del dictador en Caracas reactivó expectativas largamente postergadas en Venezuela.

Mañana el presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York, donde se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de EU.

Aunque Venezuela tiene un nuevo comienzo, el país no se ha liberado por completo del régimen chavista, ahora liderado por la presidente encargada Delcy Rodríguez.

El gobierno de Venezuela y sus partidarios consideran la captura de Maduro y la primera dama Cilia Flores como un secuestro, por lo que Rodríguez y altos funcionarios han prometido luchar por la libertad de la pareja.

El partido gobernante ha organizado manifestaciones para mostrar su lealtad a Maduro. También ha ajustado su mensaje de amenazar con una guerra al estilo de Vietnam con Estados Unidos.

Los partidarios —una minoría en comparación con las multitudes durante la presidencia de Chávez— ven a Rodríguez como carente de libre albedrío, pero confían en que ella puede llevar el chavismo, su movimiento político, a través de la próxima batalla diplomática.

Muchos dentro de la oposición habían esperado durante mucho tiempo que la destitución de Maduro, especialmente si era liderada por Trump, porque resultaría inmediatamente en que uno de los suyos tomara las riendas del país.

Sin embargo, la decisión de Trump de trabajar con Rodríguez, en lugar de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, los dejó perplejos.

Y aunque existen reformas energéticas que avanzan, presos políticos recuperan la libertad y un dictador depuesto enfrenta las rejas, persisten las dudas sobre el rumbo futuro.