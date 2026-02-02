A un mes de la caída de Maduro, persiste la incertidumbre en Venezuela
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
El presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York
A un mes de la captura del dictador Nicolás Maduro, que marcó el inicio de una nueva etapa política, y en ausencia de cambios tangibles, la sociedad venezolana permanece en suspenso y con la esperanza de revertir años de crisis, corrupción y deterioro institucional.
Fue el pasado 3 de enero que la captura del dictador en Caracas reactivó expectativas largamente postergadas en Venezuela.
TE PUEDE INTERESAR: Las amenazas de Trump a Groenlandia abren viejas heridas para los inuit del Ártico
Mañana el presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, cumplen un mes presos en Nueva York, donde se declararon inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de EU.
Aunque Venezuela tiene un nuevo comienzo, el país no se ha liberado por completo del régimen chavista, ahora liderado por la presidente encargada Delcy Rodríguez.
El gobierno de Venezuela y sus partidarios consideran la captura de Maduro y la primera dama Cilia Flores como un secuestro, por lo que Rodríguez y altos funcionarios han prometido luchar por la libertad de la pareja.
El partido gobernante ha organizado manifestaciones para mostrar su lealtad a Maduro. También ha ajustado su mensaje de amenazar con una guerra al estilo de Vietnam con Estados Unidos.
Los partidarios —una minoría en comparación con las multitudes durante la presidencia de Chávez— ven a Rodríguez como carente de libre albedrío, pero confían en que ella puede llevar el chavismo, su movimiento político, a través de la próxima batalla diplomática.
Muchos dentro de la oposición habían esperado durante mucho tiempo que la destitución de Maduro, especialmente si era liderada por Trump, porque resultaría inmediatamente en que uno de los suyos tomara las riendas del país.
TE PUEDE INTERESAR: Las amenazas de Trump a Groenlandia abren viejas heridas para los inuit del Ártico
Sin embargo, la decisión de Trump de trabajar con Rodríguez, en lugar de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, los dejó perplejos.
Y aunque existen reformas energéticas que avanzan, presos políticos recuperan la libertad y un dictador depuesto enfrenta las rejas, persisten las dudas sobre el rumbo futuro.
Además los venezolanos han comenzado a poner a prueba el compromiso de Rodríguez con lo que ella ha llamado “un nuevo momento político” para Venezuela.
Durante días, decenas de personas han mantenido una vigilia fuera de las prisiones exigiendo la liberación de seres queridos que creen fueron detenidos por razones políticas, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros del ejército.
LA AUTOCENSURA
Además muchos venezolanos continúan bajo temor, ya que siguen profundamente temerosos de la represión gubernamental. Sus publicaciones en redes sociales no mencionan la política.
Los mensajes de texto o de audio en WhatsApp no critican al gobierno. Algunas videollamadas implican escribir y borrar información en pizarras blancas como una capa adicional de protección.
No ha habido grandes manifestaciones pidiendo un nuevo gobierno o una elección presidencial. Tampoco nadie se ha atrevido a celebrar públicamente la captura de Maduro, incluso si muchos desearon durante mucho tiempo verlo esposado.
Al momento los trabajadores del sector público sobreviven con aproximadamente 160 dólares al mes, mientras que el empleado promedio del sector privado ganó alrededor de 237 dólares al mes el año pasado.
El salario mínimo mensual de Venezuela de 130 bolívares (0.35 dólares), no ha aumentado desde 2022, situándose muy por debajo de la medida de pobreza extrema de las Naciones Unidas de 2.15 dólares al día.
PRÓXIMA AUDIENCIA EN MARZO
Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.
Flores está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
Sus acusaciones forman parte de un amplio caso presentado por la Justicia de EU en 2020 que argumenta que altos funcionarios venezolanos formaban el Cártel de los Soles, organización designada terrorista por EU, que atribuía su liderazgo a Maduro.
¿CUÁL ES El ESTATUS LEGAL?
Maduro, en su primera audiencia, se declaró no culpable de los cargos y afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela, que es “un prisionero de guerra y que ha sido secuestrado”. Cilia Flores también declaró su inocencia.
El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal de que no solicitaba la libertad bajo fianza, pero no descartó hacerlo más adelante. Flores está representada por otro letrado, que tampoco solicitó libertad bajo fianza.
Pollack prometió presentar “numerosos documentos para reivindicar que Maduro es jefe de un Estado soberano”, tiene “derecho a los privilegios correspondientes y su secuestro por parte de militares fue ilegal”.
Maduro y Flores están reclusos en el penal de Brooklyn, desde donde han pedido atención médica, según documentos entregados al juez, y la fecha para la siguiente audiencia ante el juez es el 17 de marzo.