Celebra comunidad ‘wiki’ su encuentro anual en París en el 25 aniversario de Wikipedia

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Internacional
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    Celebra comunidad ‘wiki’ su encuentro anual en París en el 25 aniversario de Wikipedia
    Una persona consulta una página de Wikipedia, la enciclopedia abierta y colaborativa más grande del mundo. EFE/Mario Morón

El evento, que durará hasta el 25 de julio, reúne a trabajadores de los distintos proyectos de Wikimedia

PARÍS- La comunidad de internautas de Wikimedia, que incluye tanto la Wikipedia como los portales Wikimedia Commons, Wikidata o Wikcionario, entre otros, celebra desde este martes en París su encuentro anual número 21, llamado Wikimanía, una reunión que sirve además para celebrar el 25 aniversario de Wikipedia.

“Nunca el mundo ha sido tan peligroso para la enciclopedia libre y todo su ecosistema”, advierte la organización en la web del evento, además de lanzar la pregunta de qué hacer para resistir los ataques políticos y mediáticos y aumentar la solidaridad entre las comunidades ‘wikipedistas’.

“Wikimanía 2026 -agrega la organización- es una oportunidad para actuar en defensa del libre acceso al conocimiento. En un mundo cada vez más polarizado, en el que los valores democráticos pierden terreno, en el que el consenso científico e histórico se pone en duda con frecuencia y en el que la participación en línea se ve cada vez más restringida, los proyectos de Wikimedia constituyen una excepción”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/para-competir-con-wikipedia-elon-musk-lanza-grokipedia-BP17901123

El evento, que durará hasta el 25 de julio, reúne a trabajadores de los distintos proyectos de Wikimedia, voluntarios, desarrolladores de ‘software’, investigadores, educadores y otras personas vinculadas a este movimiento que defiende la creación colaborativa, la presevación y la compartición libre del conocimiento en la red.

En París, el evento contará con conferencias, talleres, ‘hackathons’ y encuentros para compartir experiencias en formatos híbridos, que combinan la asistencia en persona y el seguimiento en línea desde cualquier lugar del mundo.

La edición 2026 llega con el lema ‘Libertad, Equidad y Fiabilidad’ (Liberté, Équité, Fiabilité) y esos tres ejes temáticos sirven para estructurar igualmente el programa de actividades.

La libertad hará referencia a la necesidad de defender el acceso libre al conocimiento y a la participación, a las licencias abiertas y a la integración de las innovaciones tecnológicas, mientras que la idea de equidad apuntará al imperativo de “proporcionar los medios justos para cada persona según sus necesidades individuales”, garantizando la multiculturalidad y la inclusividad.

El último principio elegido como paradigma de esta edición de Wikimanía es el de la fiabilidad, porque se prestará especial atención “a la verificabilidad, la factualidad y la neutralidad del contenido compartido en los proyectos Wikimedia” en un momento en el que “la fiabilidad científica y la credibilidad del trabajo periodístico están cada vez más atacadas”.

“También cuestionaremos nuestra responsabilidad como movimiento universal capaz de producir conocimiento confiable y de libre acceso, creado y verificado por seres humanos”, recalcó la organización.

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