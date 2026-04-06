Celebra la OMS su 78 aniversario con un llamamiento a apoyar la ciencia para avanzar en salud

“Juntos por la salud, apoya a la ciencia” es el lema este año de la jornada mundial, en la que la Organización Mundial de la Salud recordará que en parte gracias a la investigación se ha logrado reducir la mortalidad infantil en más de un 50 % desde el año 2000.

GINEBRA- El Día Mundial de la Salud (7 de abril), en el que la OMS celebra su 78 aniversario, estará dedicado este año a los avances que la ciencia ha logrado para mejorar las condiciones sanitarias de la humanidad en las últimas décadas, según anunció la agencia sanitaria de la ONU en un comunicado.

“La ciencia es una de las herramientas más poderosas de la humanidad para proteger y mejorar la salud”, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la víspera del aniversario, y recordó que en la actualidad las personas viven más y mejor que sus antepasados gracias a avances como la penicilina o las resonancias magnéticas.

Problemas de salud antes mortales como el cáncer, el VIH o la hipertensión se han transformado en enfermedades “manejables”, mientras que los programas de vacunación han salvado más de 154 millones de vidas infantiles, subrayó la OMS.

La agencia sanitaria recuerda al mismo tiempo que las amenazas para la salud siguen creciendo, impulsadas por factores como el cambio climático, la degradación ambiental o la transición demográfica.

A la vez surgen nuevas enfermedades con potencial pandémico, circunstancias que obligan a que la ciencia siga sus investigaciones para proteger a las comunidades actuales y futuras, según la OMS.