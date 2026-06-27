Cerca de 100 mil personas desfilan para celebrar el Día del Orgullo LGTBI en Helsinki

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    Cerca de 100 mil personas desfilan para celebrar el Día del Orgullo LGTBI en Helsinki
    Helsinki (Finland), 27/06/2026.- People unfurl a large-scale rainbow flag as they take part in the Pride parade and Park Festival in Helsinki, Finland, 27 June 2026. The Helsinki Pride week runs from 22 to 28 June. (Finlandia) EFE/EPA/KIMMO BRANDT KIMMO BRANDT / EFE

Los participantes desfilaron entre la Plaza del Senado hasta el parque histórico de Kaivopuisto

BERLÍN- La capital de Finlandia, Helsinki, vio desfilar este sábado a alrededor de 100 mil personas en la celebración del Día del Orgullo LGTBI, una fiesta marcada por el colorido de la bandera del arcoíris que portaban quienes participaron en esta marcha.

Convocado bajo el lema “Crece la libertad”, el desfile reunió a “aproximadamente 100 mil personas”, según datos de la Policía de Helsinki citados por la radiotelevisión pública finlandesa Yle.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/junio-no-es-el-mes-del-orgullo-en-todo-el-mundo-JG21728203

Los participantes desfilaron entre la Plaza del Senado hasta el parque histórico de Kaivopuisto, llenando de color, plumas, prendas de cuero y trajes de fiesta las calles de la cuidad más poblada de Finlandia, que tuvo un día soleado con una temperatura máxima de 25 grados centígrados.

Este sábado, no lejos de donde terminó el desfile del Día del Orgullo en Helsinki, se izó en el Palacio Presidencial de Finlandia la conocida como bandera del ‘Progreso del Orgullo’, diseñada por el artista estadounidense Daniel Quasar, en favor de la igualdad, la equidad y los derechos humanos, informó la Presidencia de la República finlandesa.

“Hoy izamos la bandera por la igualdad, la equidad de género y los derechos humanos en el Palacio del Presidente”, señaló en su cuenta de X la Presidencia de la República finlandesa.

La bandera diseñada por Daniel Quaser lleva los famosos colores del arcoíris pero incluye también los colores de la bandera trans (celeste, rosa y blanco) y franjas marrones y negras para representar a las personas migrantes.

Además del desfile con 100 mil personas, las celebraciones en la capital finlandesa se completaron con un festival en el parque de Kaivopuisto, del que disfrutaron 50 mil personas, según datos de los organizadores citados por la agencia de prensa finlandesa STT.

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