Junio no es el mes del Orgullo en todo el mundo

MADRID- Desde la rebelión del Stonewall en 1969 y la primera marcha de activistas LGTBI para luchar por sus derechos en Nueva York, un año después, junio se ha convertido en el mes del Orgullo en el que millones de personas salen a las calles para reinvidicarlo. Pero hay países que no celebran esta fecha en junio y muchos otros donde directamente está prohibido. En la mayoría de países, el Mes del Orgullo LGTBIQ+ es en junio (o primer fin de semana de julio) en recordatorio de los disturbios de Stonewall, que ocurrieron después de una redada en un bar de Nueva York el 28 de junio de 1969 que generó marchas de mujeres trans y personas homosexuales para protestar contra la persecución estatal.

Sin embargo, no en todos los países se celebra en la misma fecha, de hecho en más de medio centenar de países la homosexualidad sigue siendo criminalizada y en algunos como Uganda, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Nigeria o Yemen incluso bajo pena de muerte. JUNIO: MES DEL ORGULLO Con motivo del primer aniversario de ese día en que activistas trans como Marsha P Johnson o Sylvia Rivera salieron a protestar, el 28 de junio de 1970 se organizó en la calle Christopher de Nueva York la Marcha del Día de la Liberación. En paralelo, también otras ciudades estadounidenses, donde la homosexualidad no fue legal en todos los estados hasta 2003, como Los Ángeles, Chicago o San Francisco también organizaron manifestaciones espontáneas. De ahí se prendió la mecha al resto del globo y la mayoría de países como España -que cuenta con una de las marchas del orgullo más famosas del mundo-, Francia, Italia, Tailandia, único país del sudeste asiático donde es legal el matrimonio homosexual, México, Colombia o Brasil, que tiene una de las más multitudinarias con millones de personas- celebran a finales de junio sus recorridos que, aunque siguen reivindicando derechos, se han tornado en festivas e incluso en fiestas explotadas por empresas y negocios.

En países donde la homosexualidad se ha despenalizado recientemente como en Singapur, en noviembre de 2022, se hará este fin de semana una concentración (Pink Dot) en el único lugar de la isla donde están permitidas las marchas y en otros como en Filipinas donde el colectivo goza de visibilidad pero apenas de derechos también habrá marchas este fin de semana. REINVICACIONES PROPIAS Países como Chile se han adaptado a la tónica global, aunque la primera protesta fue un 22 de abril de 1973, cuando, a pocos meses del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, un grupo de jóvenes se concentró en la Plaza de Armas de Santiago para denunciar el acoso policial.

Sin embargo hay algunas excepciones a esta fecha. En Argentina, por ejemplo, el Orgullo se celebra el primer sábado de noviembre para conmemorar la creación del primer colectivo LGTBI de su historia y esquivar el frío del invierno austral.